ظهر أسطورة النصر والمنتخب السعودي خلال الأيام الماضية في الصورة، داعمًا لكتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعد حالة التراجع التي أصابتها، لكن وجوده رفقة غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك العضو البلاتيني بالنادي، تحديدًا ما تم لومه عليه.
"لم نعهد ظهورك بهذه الطريقة!" .. فيديو غازي الذيابي يجلب اللوم لماجد عبدالله قبل ديربي النصر والهلال
سيارة النصر ترجع إلى الخلف!
العالمي كان متسيدًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 لعشر جولات متتالية، محققًا بها العلامة الكاملة (30 نقطة)، حتى أتت الجولة الـ12 لتعصف به..
تعادل النصر أمام الاتفاق (2-2)، ثم تلقى الهزيمة في الكلاسيكو أمام الأهلي (2-3)، وأخيرًا هُزم أمام القادسية (1-2)، في الجولة من الـ12 إلى الـ14 على الترتيب.
نزيف النقاط هذا أطاح بالعالمي من صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ليهبط للمركز الثاني برصيد 31 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن الهلال "المتصدر".
مكافأة قبل ديربي الهلال
حاليًا تستعد كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس لخوض ديربي الرياض أمام الهلال، غدًا الإثنين، على استاد المملكة آرينا، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن 2025-2026.
وقبل الصراع المرتقب مع الزعيم، قرر غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والعضو البلاتيني في نادي النصر، رصد مكافأة مالية للاعبين حال الفوز.
الذيابي ظهر في فيديو رفقة الأسطورة ماجد عبدالله، موجهًا حديثه للاعبي العالمي: "ماجد أحمد عبدالله أسطورة الأساطير يقول (شدوا حيلكم وتعلموا من أخطائكم، لا نريد ضياع الصدارة، حرام الدوري يضيع من الجمهور الذي ملأ المدرجات)".
وأضاف: "بالأمس قلت إن مدرج النصر بالكامل في الديربي سيكون على حسابي، وأقول اليوم للاعبين إن انتصرت على الهلال سيكون هناك مكافأة لجميع اللاعبين مني".
فيما اكتفى ماجد عبدالله بالابتسام والتصفيق خلف كلمات العضو البلاتيني، وهو ما لم يعجب البعض، الذي اعترض بالأساس على ظهوره وسط عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن مكافأة للاعبين.
عدنان جستنيه يعترض
أحد من اعترضوا على ظهور ماجد عبدالله رفقة غازي الذيابي كان الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الذي اكتفى في البداية بكلمات مقتضبة قائلًا: "حتى أنت يا ماجد ما هي عاداتك".
وبعدما انقسم الجمهور بين مؤيد لموقف عبدالله ومعارض في التعليقات أسفل تغريدة جستنيه، بادر الأخير بتوضيح موقفه أكثر، مؤكدًا أن اعتراضه على موافقته على رصد مكافآت خاصة قبل الديربيات، في وقت يعتبر به البعض ذلك انتقاصًا من قيمة الأندية الكبيرة، خاصةً وأنها ليست مرصودة كذلك من إدارة النادي.
الإعلامي الرياضي أضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "ما أقصده من التغريدة؛ ليس من عادة الأسطورة ماجد أن يأتي دعمه للاعبين قبل مباراة الديربي بهذه الطريقة، ولست هنا موجهًا اللوم للمشجع النصراوي على دعمه المادي فهذا من حقه كمشجع نصراوي إلا أني لم أعهد أبو عبدالله التواجد في هذاا التوقيت بهذه الطريقة".
الظهور المثير للجدل دائمًا
الحقيقة وبعيدًا عن رأي عدنان جستنيه، ونظرًا لقيمة ماجد عبدالله في تاريخ الكرة السعودية فإن ظهوره دائمًا ما يصاحبه الكثير من الجدل، رغم قلته.
الجدل نابع من آراء ماجدونا التي لا تعجب البعض، حتى اعترض عليها كثيرًا جمهور النصر، فهو من انتقد حسين عبدالغني خلال فترة توليه مسؤولية إدارة فريق الكرة، وكذلك انتقد عمله بعض الإدارات علنًا، فيما يطالبه الجمهور بإبداء آرائه في الغرف المغلق، حتى لا يتأثر الفريق.
كذلك أثار عبدالله الجدل قبل أكثر من عام تقريبًا وقتما ظهر مشيدًا بالتطورات الإنشائية داخل مقر النادي، في وقت يعاني به فريق الكرة من سوء نتائج وفشل في التتويج بالبطولات.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير، وأخيرًا الهزيمة أمام القادسية (1-2).
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.