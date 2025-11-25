أخبار الأهلي اليوم | تصرف فراس البريكان "الغريب" مع روجر إيبانيز .. سر فشل مباراة مانشستر يونايتد ومفاجأة حاسمة في قضية القادسية

هذا ما ذكره تقرير مراقب المباراة! .. مفاجأة حاسمة في شكوى القادسية لـ"الحصول على نقاط الأهلي"

لا تزال أصداء مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تهز الوسط الرياضي حتى الآن.

الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.

الأهلي والأزمات أصبحا "وجهين لعملة واحدة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فنحن لا يُمكن أن نسمع اسم هذا النادي الجدّاوي الكبير، إلا ويكون مُصاحبًا لمشكلةٍ ما.

آخر هذه الأزمات التي صاحبت اسم النادي الأهلي؛ جاءت على خلفية الفوز (2-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبعد نهاية هذه المباراة.. تقدّمت إدارة القادسية بشكوى رسمية؛ مُطالبة بـ"سحب" الـ3 نقاط من النادي الأهلي، واعتباره خاسرًا في هذه المواجهة.

أشعل نادي القادسية أزمة جديدة مع الأهلي؛ بعد تقديم احتجاج رسمي ضد الراقي، على خلفية مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

وحملت كل مواجهة بين الأهلي والقادسية، منذ بداية موسم 2025-2026، أزمة خارج الملعب؛ منذ مطالبة "بنو قادس" بإلغاء نتيجة المباراة بين الفريقين في كأس السوبر السعودي، التي توّج بها الفريق الغربي.