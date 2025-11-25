Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | تصرف فراس البريكان "الغريب" مع روجر إيبانيز .. سر فشل مباراة مانشستر يونايتد ومفاجأة حاسمة في قضية القادسية

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

    سر تعثر مفاوضات "المباراة الودية" بين الأهلي ومانشستر يونايتد

    تعطلت مفاوضات النادي الأهلي مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ لخوض مباراة ودية بين الفريقين، في شهر ديسمبر القادم.

    وكشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، عن أن تعطل مفاوضات الأهلي مع مانشستر يونايتد؛ يأتي بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها، من العملاق الإنجليزي.

    وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الراقي، فتحوا مفاوضات مع نادي الوداد المغربي، لخوض مباراة ودية في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر القادم؛ وذلك بعد تعثر الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

    وأشارت إلى أن مسؤولي الأهلي، ينتظرون وصول الموافقة من نظرائهم في الوداد؛ لوضع "الرتوش الأخيرة" على المباراة الودية.

    مستجدات أزمة مباراة الأهلي والقادسية الدورية

    هذا ما ذكره تقرير مراقب المباراة! .. مفاجأة حاسمة في شكوى القادسية لـ"الحصول على نقاط الأهلي"

    لا تزال أصداء مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تهز الوسط الرياضي حتى الآن.

    الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.

    واقعة محمد كنو والنصر تتكرر! .. "لعنة الهاتف" التي قد تقلب الطاولة على الأهلي في قضية نقاط القادسية

    الأهلي والأزمات أصبحا "وجهين لعملة واحدة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فنحن لا يُمكن أن نسمع اسم هذا النادي الجدّاوي الكبير، إلا ويكون مُصاحبًا لمشكلةٍ ما.

    آخر هذه الأزمات التي صاحبت اسم النادي الأهلي؛ جاءت على خلفية الفوز (2-1) ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبعد نهاية هذه المباراة.. تقدّمت إدارة القادسية بشكوى رسمية؛ مُطالبة بـ"سحب" الـ3 نقاط من النادي الأهلي، واعتباره خاسرًا في هذه المواجهة.

    الموقع كان معطلًا .. رد غريب من رابطة الدوري السعودي على ادعاء الأهلي بعد شكوى القادسية!

    أشعل نادي القادسية أزمة جديدة مع الأهلي؛ بعد تقديم احتجاج رسمي ضد الراقي، على خلفية مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

    وحملت كل مواجهة بين الأهلي والقادسية، منذ بداية موسم 2025-2026، أزمة خارج الملعب؛ منذ مطالبة "بنو قادس" بإلغاء نتيجة المباراة بين الفريقين في كأس السوبر السعودي، التي توّج بها الفريق الغربي.

    كواليس مباراة الأهلي والشارقة الإماراتي

    "كان ضروريًا ودفعنا ثمنه" .. ماتياس يايسله يُدافع عن قراره عقب خسارة الأهلي أمام الشارقة

    دافع ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن قراره خلال مواجهة الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى أنه كان ضروريًا وإلى أن الفريق دفع ثمنه.. فما الذي قاله؟

    فيديو | تصرف بـ"عدم احترام" تجاه روجر إيبانيز .. زياد الجهني يهاجم فراس البريكان بعد موقفه الغريب أمام الشارقة!

    شهدت مواجهة الأهلي والشارقة، لفتة غريبة من مهاجم الراقي فراس البريكان؛ فسرها الكثيرون أنها قلة احترام لقب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز.

    عين على الحكم | بعد إلغاء هدف زياد الجهني وثورة ماتياس يايسله .. حقيقة حرمان الأهلي "ظُلمًا" من التعادل أمام الشارقة

    انتهت مواجهة الأهلي السعودي أمام الشارقة الإماراتي، بثورة غضب من الجهاز الفني للأول بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ بعد قرار الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف.

    الأهلي ضد الشارقة | خسر ماتياس يايسله الرهان .. امنعوا ولادة "علي البليهي الجديد" وصالح أبوالشامات "موهبة في مهب الريح"!

    وسط كم المعاناة التي يعيشها الشارقة على الساحة القارية والمحلية في الموسم الجاري، نجح في إسقاط الأهلي على أرض الإنماء في جدة!

    الفريق الإماراتي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الراقي بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

    اتهامات أهلاوية خطيرة ضد وزارة الرياضة .. وجدل هدف كريستيانو رونالدو

    "يجب ألا تمر مرور الكرام" .. رئيس الأهلي السابق يتهم وزارة الرياضة بالتسبب في الهبوط لدوري يلو

    رغم مرور أربع سنوات على واقعة هبوط الأهلي التاريخي لدوري يلو للدرجة الأولى إلا أن كواليس تلك الفترة لا تزال تنكشف، حيث خرج عبدالله بترجي؛ رئيس قلعة الكؤوس الأسبق، لتوجيه الاتهامات لوزارة الرياضة.

    "رولز رويس بجانب مرسيدس وبي إم!" .. محمد نور يختار "المقصية" الأجمل بين أهداف رونالدو، الدوسري، السومة ورومارينيو

    أثار هدف كريستيانو رونالدو المذهل في مرمى الخليج، خلال مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي، المقارنات بينه وبين أهداف أخرى في ملاعب المملكة سُجلت بنفس الطريقة؛ وقد اختار النجم المعتزل محمد نور، الأجمل بين تلك الأهداف.. فأي هدف اختار؟.

    "ليس الأفضل في التاريخ، هدفان يتفوقان عليه" .. جدل إعلامي حول "مقصية" كريستيانو رونالدو ضد الخليج!

    في اللحظة الأخيرة، وبينما يستعد الحكم محمد إسماعيل لإطلاق صافرة النهاية، قرر نواف بوشل، ظهير النصر، إرسال كرة عرضية متقنة، ليترجمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بركلة مقصية مذهلة، وضعت الكرة في شباك الخليج، لتعلن عن هدف خطف أنظار العالم.

    واستعاد رونالدو ذكرى هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس، ليضع بصمته أمام الخليج، ويترك النقاد والمحللين في حالة من الجدل؛ بشأن مدى اعتبار "مقصية" الخليج هي الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.