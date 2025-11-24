Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty
الموقع كان معطلًا .. رد غريب من رابطة الدوري السعودي على ادعاء الأهلي بعد شكوى القادسية!

الأهلي حسم قمة الجولة التاسعة بثنائية..

أشعل نادي القادسية، أزمة جديدة مع الأهلي، بعد تقديم احتجاج رسمي ضد الراقي، على خلفية مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

وحملت كل مواجهة بين الأهلي والقادسية،ّ منذ بداية موسم 2025-2026، أزمة خارج الملعب، منذ مطالبة "بنو قادس" بإلغاء نتيجة المباراة بين الفريقين في كأس السوبر السعودي، التي توج بها الفريق الغربي.

    القادسية يرفع احتجاجًا ضد الأهلي

    وقررت إدارة نادي القادسية، التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الأهلي، بحجة تقديم الأخير لقائمة لاعبين تختلف - نسبيًا - عن نظيرتها التي شاركت بها في مباراة الجمعة، ما يعد خطأ إداريًا.

    وحقق الأهلي فوزًا على القادسية بنتيجة (2-1)، على ملعب الإنماء بجدة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، رغم النقص العددي بطرد زياد الجهني، حيث وقع جالينو وفرانك كيسييه على ثنائية الراقي، بينما سجل عبد الله آل سالم، الهدف القدساوي.

    وساهم انتصار الأهلي في انتزاع المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، من القادسية، بعد الوصول للجولة التاسعة، حيث رفع الراقي رصيده إلى 19 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن نظيره.

  • حجة الأهلي ورد غريب من الرابطة

    وكشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، عن كواليس جديدة حول احتجاج القادسية، حيث أكد مسؤولو الأهلي، أن موقع رابطة الدوري السعودي SPL، كان معطلًا إبان رفع القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المشاركين في المباراة.

    وأضاف الحميدي "الأهلي رفع القائمة الأولية، وقرر التعديل وإرسال القائمة النهائية في الوقت المتاح (75 دقيقة قبل إقامة المباراة)، إلا أنه فوجئ بأن هناك خللًا في موقع الرابطة، وأنه كان معطلًا، وهذا سبب التأخير في رفع القائمة النهائية".

    واستكمالًا لحيثيات الاحتجاج، أضاف الحميدي بأن رابطة الدوري السعودي، أرسلت ردًا على ادعاء الأهلي، إلا أنه هذا الرد لا ينفي ولا يقر بشأن هذا الأمر، والموضوع برمّته أصبح تحت مسؤولية لجنة الامتثال بالرابطة.

    قمة جديدة .. في كأس الملك

    ويتجدد اللقاء بين الأهلي والقادسية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مساء الجمعة المُقبلة، في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الملك، بموسم 2025-2026، على النحو التالي..

    * مباراة الخلود ضد الخليج - على ملعب نادي الحزم بالرس.

    * مباراة الأهلي ضد القادسية - على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

    * مباراة الهلال ضد الفتح - على ملعب المملكة آرينا بالرياض.

    * مباراة الاتحاد ضد الشباب - على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

    وماذا عن أزمة السوبر؟

    وبدأت أزمة بطولة كأس السوبر، حينما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي، بداعي انسحاب "منافسه" الهلال، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فيما اعتمد الاتحاد على بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات، ليقرر حينها دعوة الأهلي، ليشارك بديلًا عن الأزرق.

    الأهلي شارك في هذه البطولة، بدعوى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، باكتساح القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، ثم التتويج باللقب، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وقبل ساعتين من إقامة المباراة النهائية، أصدرت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد السعودي، قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع اعتبار الهلال خاسرًا لمباراة القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمانه من المباريات المتبقية في كأس السوبر.

    حينها رد الاتحاد السعودي على قرار لجنة الاستئناف، بالتوضيح بأن لجنة المسابقات اتخذت قرارًا نظاميًا وغير قابل للاستئناف، فيما يتعلق بمشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، وفقًا لنص المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات، كما وضح أن قرار اللجنة، فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال، قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي، وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي.

    ورغم ذلك، إلا أن القادسية استند على قرارات لجنة الاستئناف، ليطالب مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة النهائي، بداعي أن تعيين الأهلي كبديل للهلال، هو إجراء غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ليطلب إعادة المباراة النهائية، لتكون بينه وبين النصر، ضمانًا لحقوقه المشروعة.

  • تطورات الأزمة .. قرار من مركز التحكيم الرياضي

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب نادي الهلال، بتغيير المحكم المرجح عبد الرحمن العبد الكريم، المقدم من قِبل النادي العاصمي في قضية كأس السوبر.

    وكان الهلال قد اعترض على اختيار العبد الكريم بداعي عمله سابقًا في رئاسة غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم، فيما تم رفض طلب الزعيم أيضًا، ضد أحمد أبو عمارة، ممثل الاتحاد السعودي، بداعي عمله في الإدارة القانونية بالمؤسسة، فضلًا عن اختياره دائمًا كمحكم له.

    وفي هذا السياق، أشارت "عكاظ" إلى أن مركز التحكيم اتخذ قراره برفض طلب دخول نادي القادسية في القضية المنظورة حاليًا، والتي رفعها الهلال اعتراضًا على القرارات الصادرة ضده من لجنة الاستئناف، حيث يرى المحكمون بأن القادسية لا يحق له الدخول في القضية، لعدم رفعه احتجاجًا فور نهاية مباراة الأهلي في كأس السوبر، وبالتالي تم رفض الطلب بشكل مباشر.

