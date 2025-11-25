أثار هدف كريستيانو رونالدو المذهل في مرمى الخليج خلال مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي المقارنات بينه وبين أهداف أخرى في الملاعب السعودية سُجلت بنفس الطريقة، وقد اختار النجم المعتزل، محمد نور، الأجمل بين تلك الأهداف. فأي هدف اختار؟
"رولز رويس بجانب مرسيدس وبي إم!" .. محمد نور يختار "المقصية" الأجمل بين أهداف رونالدو، الدوسري، السومة ورومارينيو
هدف تاريخي
النصر كان قد حسم اللقاء أمام الخليج بالفعل بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وفيما كان الحكم محمد السماعيل يستعد لإطلاق صافرة النهاية مرر البديل نواف بوشل تمريرة عرضية لداخل منطقة جزاء الضيوف في ملعب الأول بارك بالرياض، ودون سابق إنذار انقض رونالدو على الكرة بضربة مقصية متقنة ليُرسل الكرة لمرمى الخليج معلنًا عن الهدف الرابع.
هدف رونالدو أحيا ذكريات أهدافه الرابعة مع ريال مدريد، خاصة ذلك الذي سجله في مرمى يوفنتوس وأجبر جمهور الفريق الإيطالي على التصفيق له في قلب تورينو، خلال مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ولكنه في نفس الوقت ذكّر المشاهدين بعدد من الأهداف المسجلة بنفس الطريقة في الدوري السعودي.
المقارنات مع أهداف سابقة
ومنذ إحراز رونالدو لهدفه المذهل في مرمى الخليج، انشغل الإعلام والجمهور الكروي السعودي بالمقارنة بين هدف "الدون" وأهداف أخرى سجلت بنفس الطريقة في الدوري السعودي.
وحُصرت الخيارات بين 3 أهداف سابقة لتُرشح للمقارنة مع هدف رونالدو، هي هدف سالم الدوسري للهلال في مرمى الفيصلي عام 2022، وهدف عمر السومة للأهلي ضد الاتحاد عام 2019، وهدف رومارينيو أمام العدالة عام 2023.
الناقد الرياضي محمد الشيخ كان قد انحاز لهدفي السومة والدوسري على حساب مقصية رونالدو، معتبرًا أنهما أجمل، وقد وجد رأيه دعمًا من البعض ومعارضة من البعض الآخر.
محمد نور يختار الهدف الأجمل
السؤال طُرح على محمد نور، نجم الكرة السعودية المعتزل، خلال تواجده في حلقة أمس من برنامج "دورينا غير"، بواسطة الإعلامي خالد الشنيف، اللاعب السابق في الأهلي والمنتخب السعودي، وقد اختار هدف رونالدو وبرر اختياره.
نور قال عن الأهداف الأربعة والأجمل بينهم "هدف رونالدو هو الأجمل بالتأكيد، لأنه لاعب كبير وعظيم، الناس تفرح دومًا بأهداف رونالدو لأنه أسطورة، حتى لو الهدف كان أقل جمالًا من غيره لكنه سيبقى الأفضل بسبب صاحبه، مع كامل احترامي للجميع .. السومة والدوسري ورومارينيو".
وأضاف مستدركًا "إن اخترنا الهدف الأجمل بغض النظر عن صاحبه، فهدف رومارينيو هو الأصعب بين الأهداف الأربعة، لكن كهدف واسم وقوة أختار هدف رونالدو. الأمر أشبه بمرور سيارة رولز رايس بجانبك أو سيارة مرسيدس أو بي إم. وتعلمون طبعًا من هو الذي يُمثل الرولز رايس هنا".
ماذا تبقى على حلم الـ1000 هدف؟
وواصل كريستيانو رونالدو، زحفه نحو تحقيق الألف هدف في مسيرته الكروية، بعد مقصيته الرائعة في شباك الخليج، حيث وقّع على الهدف رقم 954.
وبات الخلود هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل هدفًا من رونالدو، في دوري روشن، هذا الموسم، فيما وقع كريستيانو على 9 أهداف خلال 7 مباريات متتالية.
وأشعل رونالدو صراع الهدّافين مع زميله البرتغالي جواو فيليكس، الذي يتربع في الصدارة، بعد الجولة التاسعة، برصيد 11 هدفًا، ليبتعد بفارق هدف وحيد عن "الدون" الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي في آخر موسمين.
ورفع رونالدو رصيده إلى 104 هدف و21 تمريرة حاسمة، في 117 مباراة رسمية، منذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، فضلًا عن تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث قاد الأصفر للقب وفاز بجائزة الهدّاف.
وحفر رونالدو اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حينما بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف، في موسم واحد، برصيد 35 هدفًا بموسم 2023-2024.
ما ينتظر النصر
وحقق النصر رقمًا تاريخيًا بتحقيق 9 انتصارات متتالية في أولى جولات من دوري روشن، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على صدارة الترتيب.
ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، الأربعاء المُقبل، على ملعب هيسور، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، قبل فترة التوقف الطويلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تقام خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر المُقبل.
وبدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وتربع النصر في صدارة جدول دوري روشن، بالعلامة الكاملة، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الهلال الوصيف، بينما جاء التعاون ثالثًا بـ22 نقطة، ثم الأهلي في المركز الرابع بـ19 نقطة.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس الملك من ثمن النهائي.