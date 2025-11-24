"ليس الأفضل في التاريخ، هدفان يتفوقان عليه" .. جدل إعلامي حول "مقصية" كريستيانو رونالدو ضد الخليج!

في اللحظة الأخيرة، وبينما يستعد الحكم محمد السماعيل لإطلاق صافرة النهاية، قرر نواف بوشل، ظهير النصر، إرسال كرة عرضية متقنة، ليترجمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بركلة مقصية مذهلة، وضعت الكرة في شباك الخليج، لتعلن عن هدف خطف أنظار العالم.

واستعاد رونالدو ذكرى هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس، ليضع بصمته أمام الخليج، ويترك النقاد والمحللين في حالة من الجدل، بشأن مدى اعتبار "مقصية" الخليج هي الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.

وساهم رونالدو في فوز النصر على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم "2025-2026".