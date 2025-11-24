انتهت مواجهة الأهلي السعودي أمام الشارقة الإماراتي بثورة غضب من الجهاز الفني للأول بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بعد قرار الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف.
عين على الحكم | بعد إلغاء هدف زياد الجهني وثورة ماتياس يايسله .. حقيقة حرمان الأهلي "ظُلمًا" من التعادل أمام الشارقة
ما القصة؟
الأهلي كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 89 من عمر مواجهة الشارقة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
لكن في الدقيقة 90، نجح لاعب الوسط المحلي زياد الجهني في إحراز هدف التعادل للراقي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس الإماراتي عادل الحوسني.
الحكم الأوزبكي احتسب الهدف في البداية، قبل أن يشير إلى وجود حالة تسلل، ووسط ضغط من لاعبي الراقي، لجأ لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه.
وسط كل ذلك، كان ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، يراجع الحالة أيضًا من جهازه على مقاعد البدلاء، حتى انتفض بغضب مشيرًا إلى عدم وقوع أي خطأ في اللعبة، لكن النتيجة النهائية كانت إشارة الأوزبكي بتسلل المهاجم فراس البريكان قبل تسديدة الجهني، ومن ثم إلغاء الهدف.
هل تعرض الأهلي للظلم أمام الشارقة؟
عبر شاشات التلفاز، أظهرت الإعادات وقوع فراس البريكان بالفعل في مصيدة التسلل، لكن الثورة الأهلاوية كان دافعها عدم اشتراكه في لعبة الهدف رفقة زملائه.
لكن خبراء التحكيم أحمد أبو خديجة عبر صحيفة "الميدان الرياضي"، وفهد المرداسي عبر برنامج "نادينا" أكدا صحة قرار الحكم بإلغاء هدف التعادل للأهلي.
الثنائي أوضح أن فراس البريكان استفاد من موقعه بينما كان متسللًا وتداخل مع لاعب الشارقة بدفعه، ما أعاقه عن المشاركة في اللعبة، وبالتالي قرر الحكم إلغاء الهدف، لعدم قانونية موقف مهاجم الراقي حتى وإن لم يلمس الكرة.
المزيد حول الجدل التحكيمي
من جانبه، فند فهد المرداسي حالتين أخرتين من مواجهة الشارقة، أثارتا غضب الجانب الأهلاوي..
الحالة الأولى تتعلق بمطالبة الظهير محمد عبدالرحمن باحتساب ضربة جزاء لصالحه، بداعي عرقلة لاعب الشارقة له داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض الاستجابة لطلبه.
وأوضح المرداسي أن الجانب الإماراتي لم يرتكب أي خطأ مع عبدالرحمن في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وسقوطه داخل منطقة الـ18، لم يرتق لجزائية.
كذلك أيد المرداسي قرار الحكم الأوزبكي بالتراجع عن طرد لاعب الشارقة لوان بيريرا في الدقيقة 2+45 من عمر الشوط الأول.
وكان الحكم قد أشهر الكارت الأحمر المباشر في وجه بيريرا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد تعديه بالضرب على ظهير الأهلي محمد عبدالرحمن، الذي سقط أرضًا متألمًا واضعًا يده على وجهه، رغم أن الضربة كانت في كتفه.
لكن مع الرجوع لتقنية الفيديو، تراجع عن قراره، وقرر الاكتفاء بإشهار الكارت الأصفر لمحترف الفريق الإماراتي.
الشارقة يكسر سلسلة الأهلي التاريخية
في النهاية، انتهت المباراة بفوز الشارقة بهدف نظيف، سجله اللاعب البديل عثمان كامارا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، أي بعد نزوله بـ11 دقيقة فقط، مستغلًا خروج خاطئ من الحارس السعودي عبدالرحمن الصانبي عن مرماه.
قبل جولتين من الآن، كان الأهلي يحتفل بكسر سلسلة الهلال السعودي كصاحب أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 20 مباراة متتالية، وواصل مشواره منفردًا بالصدارة محققًا 22 مباراة متتالية دون هزيمة.
لكن أتى الشارقة ليضيع مجهود الراقي، حيث لقنه الهزيمة الأولى له بعد سلسلة امتدت لـ22 مباراة متتالية.
وما يزيد "الغصة" في حلق الأهلاويين أن فريقهم تغلب على فرق أقوى من الشارقة، الذي يحتل في الأساس المركز الـ11 في جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإماراتي.
الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الغرب، حيث كانت الخسارة الأولى لبطل النسخة الماضية في النخبة الآسيوية 2025-2026.
أما الشارقة فقد حقق الانتصار الثاني له في النسخة الجارية رافعًا رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب.
وماذا بعد بالنسبة للأهلي؟
أمام الراقي ثلاث جولات قبل نهاية مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية، لحسم مصيره من التأهل للدور المقبل، حيث يلتقي بالشرطة العراقي ثم الوحدة الإماراتي فشباب الأهلي الإماراتي، أيام 22 ديسمبر 2025، 9 و16 من فبراير 2026.
ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار دفاعه عن اللقب الذي توج به لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز في النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.
على الصعيد المحلي، فقد دخلت كتيبة ماتياس يايسله مواجهة الشارقة بعدد من اللاعبين البدلاء، بهدف إراحة الأساسيين، استعدادًا للمباراة المصيرية المقبلة أمام القادسية في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها 28 من نوفمبر الجاري.
وبالانتقال لدوري روشن السعودي 2025-2026، فيحتل الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد مرور تسع جولات من الموسم، فيما يلتقي في الجولة العاشرة بضمك في 19 من ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تتوقف المنافسات السعودية المحلية بداية من 30 من نوفمبر الجاري، استعدادًا لخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من الأول وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.