عين على الحكم | بعد إلغاء هدف زياد الجهني وثورة ماتياس يايسله .. حقيقة حرمان الأهلي "ظُلمًا" من التعادل أمام الشارقة

الأهلي كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 89 من عمر مواجهة الشارقة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

لكن في الدقيقة 90، نجح لاعب الوسط المحلي زياد الجهني في إحراز هدف التعادل للراقي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس الإماراتي عادل الحوسني.

الحكم الأوزبكي احتسب الهدف في البداية، قبل أن يشير إلى وجود حالة تسلل، ووسط ضغط من لاعبي الراقي، لجأ لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه.

وسط كل ذلك، كان ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، يراجع الحالة أيضًا من جهازه على مقاعد البدلاء، حتى انتفض بغضب مشيرًا إلى عدم وقوع أي خطأ في اللعبة، لكن النتيجة النهائية كانت إشارة الأوزبكي بتسلل المهاجم فراس البريكان قبل تسديدة الجهني، ومن ثم إلغاء الهدف.