الأهلي ضد الشارقة | خسر ماتياس يايسله الرهان .. امنعوا ولادة "علي البليهي الجديد" وصالح أبوالشامات "موهبة في مهب الريح"!

وسط كم المعاناة التي يعيشها الشارقة على الساحة القارية والمحلية في الموسم الجاري، نجح في إسقاط الأهلي على أرض الإنماء في جدة!

الفريق الإماراتي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الراقي بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الهدف سجله الغيني عثمان كامارا في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد 11 دقيقة فقط من نزوله كبديل، مستغلًا تقدم حارس الراقي عبدالرحمن الصانبي عن مرماه بغرابة.

الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الغرب، حيث كانت الخسارة الأولى لبطل النسخة الماضية في النخبة الآسيوية 2025-2026.

أما الشارقة فقد حقق الانتصار الثاني له في النسخة الجارية رافعًا رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية دعونا نتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الأهلي والشارقة..