شهدت مواجهة الأهلي والشارقة لفتة غريبة من مهاجم الراقي فراس البريكان، فسرها الكثيرون أنها قلة احترام لقب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز.
فيديو | تصرف بـ"عدم احترام" تجاه روجر إيبانيز .. زياد الجهني يهاجم فراس البريكان بعد موقفه الغريب أمام الشارقة!
الأهلي يسقط أمام الشارقة
استضاف الراقي نظيره الإماراتي أمس الإثنين، على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وحسم الضيوف اللقاء لصالحهم منتصرين بهدف نظيف، سجله اللاعب البديل عثمان كامارا في الدقيقة 81 من عمر المباراة، أي بعد نزوله بـ11 دقيقة فقط، مستغلًا خروج خاطئ من الحارس السعودي عبدالرحمن الصانبي.
الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الغرب، حيث كانت الخسارة الأولى لبطل النسخة الماضية في النخبة الآسيوية 2025-2026.
أما الشارقة فقد حقق الانتصار الثاني له في النسخة الجارية رافعًا رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب .
تصرف البريكان الغريب
بالحديث عن تفاصيل المباراة، فقد قرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، استبدال قائد الأهلي الجناح الجزائري رياض محرز في الدقيقة 64، مع الدفع بالبرازيلي ماتيوس جونسالفيش.
هنا سلّم محرز شارة القيادة لزميله صالح أبوالشامات، لمنحها للقائد الثاني المفترض البرازيلي روجر إيبانيز، لكن فراس البريكان تدخل فجأة وسحب الشارة من يد أبوالشامات.
البريكان توجه لزميله الشاب زياد الجهني – صاحب الـ24 عامًا – وطالبه بحمل الشارة، لكنه فوجئ برفض تام من الأخير، الذي هاجمه وظل يدفع المهاجم بعيدًا عنه، وسط إصرار من الأخير.
لكن في النهاية، أخذ الجهني الشارة وتوجه لروجر إيبانيز، الذي ارتداها على الفور، بعدما كان يراقب موقف فراس البريكان من بعيد.
الجمهور يهاجم فراس البريكان
هذا الموقف تفاعل معه جمهور الأهلي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بقوة، مهاجمين فراس البريكان على تصرفه، خاصةً وأن قلعة الكؤوس لا تعتمد على الأقدمية في حمل الشارة، بل يختار المدرب واللاعبين القائد فيما بينهم، وفي السنوات الأخيرة يحملها الأجانب عادةً.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين من البريكان: "زياد الجهني صغير بالعمر ترا، فراس غلط غير مقصود مفروض يحترم إيبانيز على الأقل، مرة عيب اللي سواه ولكن زياد تصرفه رائع جدًا، خلاص حبيته".
وأضاف آخر: "لقطة فيها عدم احترام لإيبانيز من فراس"، قبل أن يعلق ثالث: "فراس صاحي يبغاه ياخذها؟".
الشارقة يكسر سلسلة الأهلي التاريخية
قبل جولتين من الآن، كان الأهلي يحتفل بكسر سلسلة الهلال السعودي كصاحب أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 20 مباراة متتالية، وواصل مشواره منفردًا بالصدارة محققًا 22 مباراة متتالية دون هزيمة.
لكن أتى الشارقة ليضيع مجهود الراقي، حيث لقنه الهزيمة الأولى له بعد سلسلة امتدت لـ22 مباراة متتالية.
وما يزيد "الغصة" في حلق الأهلاويين أن فريقهم تغلب على فرق أقوى من الشارقة، الذي يحتل في الأساس المركز الـ11 في جدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإماراتي.
الجدل التحكيمي في مواجهة الأهلي والشارقة
بخلاف لقطة البريكان والجهني وإيبانيز، شهدت المباراة جدلًا آخر، خاص بالتحكيم..
الأهلي كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 89 من عمر مواجهة الشارقة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
لكن في الدقيقة 90، نجح لاعب الوسط المحلي زياد الجهني في إحراز هدف التعادل للراقي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس الإماراتي عادل الحوسني.
الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف احتسب الهدف في البداية، قبل أن يشير إلى وجود حالة تسلل، ووسط ضغط من لاعبي الراقي، لجأ لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة بنفسه.
وسط كل ذلك، كان ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، يراجع الحالة أيضًا من جهازه على مقاعد البدلاء، حتى انتفض بغضب مشيرًا إلى عدم وقوع أي خطأ في اللعبة، لكن النتيجة النهائية كانت إشارة الأوزبكي بتسلل المهاجم فراس البريكان قبل تسديدة الجهني، ومن ثم إلغاء الهدف.
وماذا بعد بالنسبة للأهلي؟
أمام الراقي ثلاث جولات قبل نهاية مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية، لحسم مصيره من التأهل للدور المقبل، حيث يلتقي بالشرطة العراقي ثم الوحدة الإماراتي فشباب الأهلي الإماراتي، أيام 22 ديسمبر 2025، 9 و16 من فبراير 2026.
ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار دفاعه عن اللقب الذي توج به لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز في النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.
على الصعيد المحلي، فقد دخلت كتيبة ماتياس يايسله مواجهة الشارقة بعدد من اللاعبين البدلاء، بهدف إراحة الأساسيين، استعدادًا للمباراة المصيرية المقبلة أمام القادسية في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها 28 من نوفمبر الجاري.
وبالانتقال لدوري روشن السعودي 2025-2026، فيحتل الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد مرور تسع جولات من الموسم، فيما يلتقي في الجولة العاشرة بضمك في 19 من ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تتوقف المنافسات السعودية المحلية بداية من 30 من نوفمبر الجاري، استعدادًا لخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العرب قطر 2025، خلال الفترة من الأول وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.