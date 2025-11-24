فيديو | تصرف بـ"عدم احترام" تجاه روجر إيبانيز .. زياد الجهني يهاجم فراس البريكان بعد موقفه الغريب أمام الشارقة!

استضاف الراقي نظيره الإماراتي أمس الإثنين، على استاد الإنماء في مدينة جدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وحسم الضيوف اللقاء لصالحهم منتصرين بهدف نظيف، سجله اللاعب البديل عثمان كامارا في الدقيقة 81 من عمر المباراة، أي بعد نزوله بـ11 دقيقة فقط، مستغلًا خروج خاطئ من الحارس السعودي عبدالرحمن الصانبي.

الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الغرب، حيث كانت الخسارة الأولى لبطل النسخة الماضية في النخبة الآسيوية 2025-2026.

أما الشارقة فقد حقق الانتصار الثاني له في النسخة الجارية رافعًا رصيده للنقطة السابعة في المركز السابع بجدول الترتيب .