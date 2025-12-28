أخبار الهلال اليوم | وعد إنزاجي لكانسيلو ومفاجأة الميركاتو الشتوي .. ورسالة نصراوية "مقلقة" حول مستقبل نيفيش!

أثار مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من الجدل، بشأن مصيره من القيد في القائمة المحلية، رغم التأكيدات بعودته إلى القائمة خلال الفترة الماضية، في ظل البحث عن اللاعب الأجنبي الذي سيكون ضحية الاستبعاد، والاكتفاء بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، يتجه بنسبة كبيرة نحو عدم إجراء أي تغييرات في القائمة المحلية، خلال فترة التسجيل الشتوية، ما يعني مواصلة استبعاد كانسيلو محليًا حتى نهاية الموسم، إلا أن الأمر لا يزال طرح النقاش.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، أن إنزاجي أعطى وعدًا سابقًا لكانسيلو بأنه سيكون ضمن القائمة الأساسية في الدوري، كما أن مصدر رفيع المستوى داخل النادي، بأن كانسيلو يجب أن يعود.

في المقابل، ألمح الجماز بأن هذا القرار قد يشهد بعض التطورات، خاصة في ظل ورطة الهلال مع المهاجم ماركوس ليوناردو، على إثر قرار الاتحاد السعودي الأخير، باستمرار نظام المواليد دون أي تعديل في القانون، حتى نهاية موسم 2025-2026، ما يعني عدم إمكانية قيد ليوناردو كـ"لاعب مواليد"، حتى الموسم المُقبل.

وأضاف الجماز أن الهلال لن يجري أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، رغم الأحاديث مسبقًا حول الاتجاه نحو التعاقد مع مهاجم "مواليد"، في ظل عدم ورود أي موارد مالية، سواءً من برنامج الاستقطاب أو شركة الهلال، ولن يتم تسجيل أي صفقة، إلا في حالة واحدة، وهي دعم الأمير الوليد بن طلال، للنادي في صفقة أو اثنتين.