محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | وعد إنزاجي لكانسيلو ومفاجأة الميركاتو الشتوي .. ورسالة نصراوية "مقلقة" حول مستقبل نيفيش!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 28 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    موقف كانسيلو ومفاجأة حول الميركاتو الشتوي!

    أثار مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من الجدل، بشأن مصيره من القيد في القائمة المحلية، رغم التأكيدات بعودته إلى القائمة خلال الفترة الماضية، في ظل البحث عن اللاعب الأجنبي الذي سيكون ضحية الاستبعاد، والاكتفاء بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، يتجه بنسبة كبيرة نحو عدم إجراء أي تغييرات في القائمة المحلية، خلال فترة التسجيل الشتوية، ما يعني مواصلة استبعاد كانسيلو محليًا حتى نهاية الموسم، إلا أن الأمر لا يزال طرح النقاش.

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، أن إنزاجي أعطى وعدًا سابقًا لكانسيلو بأنه سيكون ضمن القائمة الأساسية في الدوري، كما أن مصدر رفيع المستوى داخل النادي، بأن كانسيلو يجب أن يعود.

    في المقابل، ألمح الجماز بأن هذا القرار قد يشهد بعض التطورات، خاصة في ظل ورطة الهلال مع المهاجم ماركوس ليوناردو، على إثر قرار الاتحاد السعودي الأخير، باستمرار نظام المواليد دون أي تعديل في القانون، حتى نهاية موسم 2025-2026، ما يعني عدم إمكانية قيد ليوناردو كـ"لاعب مواليد"، حتى الموسم المُقبل.

    وأضاف الجماز أن الهلال لن يجري أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، رغم الأحاديث مسبقًا حول الاتجاه نحو التعاقد مع مهاجم "مواليد"، في ظل عدم ورود أي موارد مالية، سواءً من برنامج الاستقطاب أو شركة الهلال، ولن يتم تسجيل أي صفقة، إلا في حالة واحدة، وهي دعم الأمير الوليد بن طلال، للنادي في صفقة أو اثنتين.

    رغم تصريح إنزاجي .. تطور مقلق في مصير روبن نيفيش مع الهلال

    بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!

    يشكل مستقبل البرتغالي روبن نيفيش صداعًا حقيقيًا لإدارة نادي الهلال في الوقت الراهن، إذ يقترب عقده من نهايته مع حلول الصيف المقبل دون أن يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة للاعب منذ أسابيع.

    وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى خيارين لا ثالث لهما، تمديد الإقامة في الرياض أو العودة إلى القارة الأوروبية، جاءت تصريحات نصراوية مفاجئة لتقلب الموازين وتفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل نجم الوسط البرتغالي، في تطور وصفه البعض بأنه الرسالة الأكثر رعبًا لجماهير الهلال حتى الآن.

    الهلال يحسم مصير روبن نيفيش في الشتوية رسميًا .. وسيموني إنزاجي "يرفض" تصريحات سافيتش بعد الفوز على الخليج

    تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام وسائل الإعلام المختلفة؛ بعد الفوز الصعب على الخليج، مساء اليوم الجمعة.

    الهلال فاز (3-2) على الخليج؛ وذلك بعد أن كان مُتقدمًا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    جدل حول عودة سعود للهلال .. وأتلتيكو مينيرو يرد على قضية لودي

    تفصيلة وحيدة تُكذب مزاعم الشنيف .. أمل عودة سعود عبدالحميد إلى الهلال يعود من جديد ولكن!

    مع اقتراب الميركاتو الشتوي لعام 2026، يزداد الحديث عن قائمة الهلال تحديدًا في دوري روشن السعودي في ظل الجدل القائم بشأن استبعاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، وما إذا كان سيستمر أم سيعود للقيد المحلي، لكن الجديد هنا هو الحديث عن احتمالية عودة سعود عبدالحميد؛ ظهير لانس الفرنسي.

    "لسنا قلقون من قضية الهلال" .. أتلتيكو مينيرو يمضي في طريقه لإتمام التعاقد مع رينان لودي

    كشفت تقارير صحفية، أن الظهير البرازيلي رينان لودي، أصبح قريبًا من أي وقت مضى، من محطته المقبلة بعد رحيله الصادم عن صفوف الهلال، حيث اختار المغادرة بشكل مفاجئ، وإخطار ناديه بفسخ عقده.

    تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل كأس العالم 2026

    أمام كثرة شكاوى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، من قلة مشاركة اللاعبين المحلي مع أنديتهم في دوري روشن والاعتماد أكثر على الأجانب ما انعكس على أداء الأخضر، بدأ اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، محاولة تذليل أي عقبات قد تؤثر على مشاركة الصقور الخضر في كأس العالم 2026.

  • أخبار تتعلق بالهلال .. مواعيد الكأس وتصريح انتقال الدوري من النصر

    "قانون جواو فيليكس" .. طلب غريب إلى دائرة التحكيم ورد على تصريح انتقال الدوري للهلال!

    وجه الإعلامي سعود الصرامي، طلبًا غريبًا إلى دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل حماية مواهب أندية دوري روشن، وعدم قتل متعة وإثارة المسابقة، وذلك من خلال تطبيق قانون جديد يدعى بـ"قانون جواو فيليكس".

    وفي سياق متصل، طالب الصرامي أيضًا، برد رسمي على تصريح أسطورة نادي الهلال، فيما يتعلق بحدث في دوري روشن، سيغير موازين الصدارة.

    "حاسبوا الهلاليين وقوموا بالتشهير بهم" .. مسؤول سابق باتحاد الكرة ينفجر غضبًا بداعي تأثر النصر بـ"أخطاء جدولة دوري روشن"!

    رغم أننا وصلنا للجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2025-2026 إلا أن الحديث لا يزال قائمًا من جدولة المباريات ومواعيدها، واي نادٍ ظُلم أكثر من غيره، خاصةً ما بين قطبي العاصمة "الرياض"؛ الهلال والنصر.

    "معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!

    تسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في حالة من الجدل بين جماهير الكرة السعودية والنقاد أيضًا.

    فما بين كلاسيكو مثير يجمع الهلال والأهلي، ومواجهة أخرى قوية يبن الاتحاد والخلود، يبقى أغلى الكؤوس في المملكة العربية السعودية معلقًا ويثير حماس جماهير الأندية الأربعة المتعطشة للقب، لكن ذلك لم يمنع وجود انتقادات للمواعيد الجديدة للمباريات.

