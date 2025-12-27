Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"لسنا قلقون من قضية الهلال" .. أتلتيكو مينيرو يمضي في طريقه لإتمام التعاقد مع رينان لودي

النادي البرازيلي يؤمن موقفه القانوني قبل إعلان الصفقة

كشفت تقارير صحفية، أن الظهير البرازيلي رينان لودي، أصبح قريبًا من أي وقت مضى، من محطته المقبلة بعد رحيله الصادم عن صفوف الهلال، حيث اختار المغادرة بشكل مفاجئ، وإخطار ناديه بفسخ عقده.

وكان الهلال، قد أعلن في سبتمبر الماضي، مغادرة رينان لودي إلى البرازيل، بشكل مفاجئ، مع تلقي الإدارة الهلالية، خطابًا من ممثله القانوني، يؤكد فسخ عقده الساري.

  • ثقة في البرازيل من صحة موقف لودي

    نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصدر مسؤول في نادي أتلتيكو مينيرو، أن إدارة الفريق درست بعناية الملف القانوني الخاص برينان لودي، ظهير الهلال السابق، قبل إتمام التعاقد معه، مشددًا على أن قضية فسخ عقده مع النادي السعودي لا تشكل أي قلق بالنسبة لهم.

    وكان لودي قد أثار جدلًا واسعًا بعدما أرسل خطابًا عبر وكيله القانوني إلى إدارة الهلال، أعلن فيه فسخ عقده من طرف واحد رغم امتداده حتى يونيو 2027.

    من جانبه، أوضح الهلال في بيان رسمي بتاريخ 14 سبتمبر الماضي أنه سيتخذ جميع الإجراءات النظامية لحفظ حقوقه، مؤكداً أن القضية باتت لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمراجعة مستندات الأطراف كافة قبل إصدار الحكم.

    تأمين قرار التعاقد مع لودي

    وأشارت "الرياضية" إلى أن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أوضح أن الإدارة القانونية في مينيرو تأكدت من جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية قبل المضي في خطوة التعاقد مع اللاعب.

    وأضاف: "النادي تأكد من جميع الخطوات الخاصة برينان لودي وبعد ذلك اتخذ قرار التعاقد معه".

    وتابع المصدر: "النادي هادئ جدًا، ولديه ارتياح كبير لهذه الخطوة، ولا يوجد ما يزعجه في قضية اللاعب نهائيًا. تعاملنا مع الصفقة بهدوء، ولا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك".

  • لودي يرفض التجميد في الهلال

    نشر لودي بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن رفضه فكرة استبعاده من القائمة المحلية، حيث فوجئ بأنه، بعد فترة الإعداد للموسم في ألمانيا، قد تم إبلاغه بأنه لا يستطيع اللعب في الدوري السعودي، ولن يحصل إلا على فرصة اللعب في عدد قليل جدًا من المباريات في دوري أبطال آسيا.

    هذا الأمر علّق عليه لودي بأنه طلب استشارة قانونية، وتم إبلاغه بأنه "لا يمكن حرمانه من مهنته"، لذلك اتخذ القرار، ويأمل أن تقضي السلطات المسؤولة في قضيته بأسرع وقت، حتى يتمكن من العودة إلى ممارسة ما يحب دون قيود.

    وقرر رينان لودي أن تكون وجهته الجديدة في بلاده، حيث أعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن قراره بالاعتماد عليه في الموسم الرياضي الجديد "2026".

    ومن المنتظر أن يوقّع لودي قريبًا، عقدًا كلاعب حر، كونه بلا نادٍ منذ سبتمبر الماضي، بعد رحيله المفاجئ عن قلعة الزعيم، حيث جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، قائلًا "يعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع شروط التعاقد مع الظهير الأيسر رينان لودي، بعقد مدته خمس سنوات.

    وسيتم التوقيع النهائي على العقد والإعلان الرسمي، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، والموافقة عليها، والمقرر إجراؤها في الأيام المُقبلة".

    عودة رينان لودي إلى البرازيل

    قرر رينان لودي، العودة إلى البرازيل، بعد ست سنوات قضاها في ملاعب الاحتراف، منذ أن قرر شد رحاله من أتلتيكو باراناينسي، لينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2019، للعب في كتيبة دييجو سيميوني، مقابل 21.7 مليون يورو.

    وانتقل لودي إلى نوتنجهام فورست في 2022، على سبيل الإعارة، فيما توجه إلى مارسيليا في العام التالي، مقابل 20.6 مليون يورو.

    وقضى رينان 6 شهور فقط مع النادي الفرنسي، قبل أن يقدم الهلال 23 مليون يورو على الطاولة، للظفر بخدمات الظهير الأيسر، في شتاء 2024.

  • ماذا قدم رينان لودي مع الهلال؟

    رغم بدايته المتذبذبة مع الهلال، إلا أن رينان لودي أثبت جدارته بحجز مكان في التشكيل الأساسي تحت قيادة جورج جيسوس، فيما خاض الظهير البرازيلي 56 مباراة في مختلف البطولات، على مدار عام ونصف، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

    ظهير بخدمات هجومية، شارك في الألقاب الأربعة التي حققها الهلال مع جيسوس، بالفوز بدوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر رصيد من الانتصارات المتتالية "34 مباراة"، كما عاد ليفوز بالسوبر الثاني له في موسم 2024-2025.

    وكان لودي عنصرًا أساسيًا في كتيبة سيموني إنزاجي، حيث شارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليشارك في إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد "التاريخية"، بالتعادل معه في افتتاحية مشوار الفريقين، بنتيجة (1-1)، ومن ثم الفوز الدراماتيكي على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، ثم الخروج من ربع النهائي، بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي.

    ولكن، كان تعاقد الهلال مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، القادم من صفوف ميلان، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتجهت إدارة الهلال نحو الاعتماد على رينان لودي، بالمشاركة - فقط - في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقرر البرازيلي بعدها الرحيل بشكل مفاجئ.

