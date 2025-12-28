بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!

انضم نيفش للهلال مع ثورة انتقالات دوري روشن السعودي صيف 2023، وقد برز كأحد نجوم البطولة خلال السنوات الماضية وساهم بشدة في إنجازات الزعيم الداخلية والخارجية.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ورغم وجود عرض رسمي من الهلال للتجديد، إلا أن اللاعب لم يُوقعه بعد ومازال يُفاضل بين البقاء في السعودية أو العودة لأوروبا، خاصة في ظل ارتباطه بعدد من الأندية العملاقة في القارة العجوز، على رأسها ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

وقد شهدت الأيام الماضية تضاربًا في الأنباء حول مصير اللاعب وإمكانية تخلي الهلال عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي لتفادي فقدانه بالمجان الصيف المقبل، وقالت مصادر صحفية أن النادي السعودي حدد سعره بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، لكن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، حسم الأمر تمامًا يوم الجمعة الماضي بإعلان استمرار صاحب الـ28 عامًا حتى نهاية عقده على الأقل.

إذ قال عقب الفوز على الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي 3-2 "نيفيش مهم جدًا بالنسبة لنا؛ لذلك قررنا استمراره معنا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم بيعه في الميركاتو الشتوي القادم".

وتمنى سيموني إنزاجي أن يجدد روبن نيفيش عقده في النهاية؛ بل وأن يبقى في صفوف الفريق الهلالي إلى الأبد، على حد وصفه.