Ruben Neves
تامر أبو سيدو

بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!

اللاعب لم يُجدد عقده مع فريقه السعودي حتى الآن

يشكل مستقبل البرتغالي روبن نيفيش صداعًا حقيقيًا لإدارة نادي الهلال في الوقت الراهن، إذ يقترب عقده من نهايته مع حلول الصيف المقبل دون أن يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة للاعب منذ أسابيع.

وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى خيارين لا ثالث لهما، تمديد الإقامة في الرياض أو العودة إلى القارة الأوروبية، جاءت تصريحات نصراوية مفاجئة لتقلب الموازين وتفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل نجم الوسط البرتغالي، في تطور وصفه البعض بأنه الرسالة الأكثر رعبًا لجماهير الهلال حتى الآن.

  • ما القصة؟

    انضم نيفش للهلال مع ثورة انتقالات دوري روشن السعودي صيف 2023، وقد برز كأحد نجوم البطولة خلال السنوات الماضية وساهم بشدة في إنجازات الزعيم الداخلية والخارجية.

    وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ورغم وجود عرض رسمي من الهلال للتجديد، إلا أن اللاعب لم يُوقعه بعد ومازال يُفاضل بين البقاء في السعودية أو العودة لأوروبا، خاصة في ظل ارتباطه بعدد من الأندية العملاقة في القارة العجوز، على رأسها ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

    وقد شهدت الأيام الماضية تضاربًا في الأنباء حول مصير اللاعب وإمكانية تخلي الهلال عنه خلال سوق الانتقالات الشتوي لتفادي فقدانه بالمجان الصيف المقبل، وقالت مصادر صحفية أن النادي السعودي حدد سعره بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، لكن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، حسم الأمر تمامًا يوم الجمعة الماضي بإعلان استمرار صاحب الـ28 عامًا حتى نهاية عقده على الأقل.

    إذ قال عقب الفوز على الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي 3-2 "نيفيش مهم جدًا بالنسبة لنا؛ لذلك قررنا استمراره معنا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم بيعه في الميركاتو الشتوي القادم".

    وتمنى سيموني إنزاجي أن يجدد روبن نيفيش عقده في النهاية؛ بل وأن يبقى في صفوف الفريق الهلالي إلى الأبد، على حد وصفه.

  • مفاجأة مرعبة للهلاليين

    الصحفي الشهير فابريزيو رومانو كشف عن آخر مستجدات ملف روبن نيفيش، مؤكدًا أن النجم البرتغالي لم يُجدد عقده مع الهلال بعد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة قبل عدة أسابيع. وأوضح رومانو أن عدة أندية أوروبية تراقب الموقف عن قرب وتعتبر اللاعب فرصة ذهبية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

    لكن المفاجأة لم تأتِ من أوروبا، بل من داخل السعودية. فالإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل فاجأ الجميع بردٍ غامض على تغريدة رومانو عبر منصة إكس، ألمح فيه إلى أن نيفيش قد لا يغادر الدوري السعودي إطلاقًا.

    عبارة المريسل القصيرة، "ربما لن يُغادر الدوري السعودي"، كانت كفيلة بإشعال التكهنات، إذ فسرها المتابعون على أنها إشارة محتملة إلى انتقال نيفيش لنادٍ سعودي آخر، في خطوة ستكون بلا شك أقسى ضربة لجماهير الهلال إن صحت التوقعات.

  Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 108 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro League

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 8 انتصارات مع تعادلين، في 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 24.

    * فوز: 19.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 56.

    * أهداف مستقبلة: 23.

