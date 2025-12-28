"قانون جواو فيليكس" .. طلب غريب إلى دائرة التحكيم ورد على تصريح انتقال الدوري للهلال!

ونوّه الصرامي بأن إسبانيا اتبعت ذلك النهج، في شن حرب ضد الخشونة المتعمدة، وذلك على خلفية ما تعرض له دييجو مارادونا، أثناء مباراته مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

وأعطى متحدث النصر السابق، مقترحًا إلى دائرة التحكيم، بكيفية تطبيق ذلك القانون، من خلال نقطتين..

- في حالة تعمد أي لاعب التدخل بخشونة ضد أي لاعب "موهوب"، ينال بطاقة حمراء.

- في حالة تسبب أحدهم في إصابة أي موهبة، يتم إلغاء عقده.

وعلّق فيصل الجفن، مستشهدًا بتدخل حارس النصر، نواف العقيدي، بقوة على خالد ناري، مهاجم الأخدود، ما تسبب في إصابته بكسور في الضلوع، ليردّ الصرامي بأن العقيدي أخطأ بتهوره، ولكنها كانت "لعبة في الهواء"، أما ما حدث مع فيليكس، من تدخل قوي من لاعب الأخدود، يشير إلى تدخله لإحداث إصابة قوية للبرتغالي.

وكان جواو فيليكس، قد تعرض لعدة تدخلات عنيفة، في مباراة الأخدود، إلا أنه واصل اللعب بشكل طبيعي، ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 89، ويقود النصر لفوز عريض بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.