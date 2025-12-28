Joao Felix Al-Nassr 2025-26Getty
محمود خالد

"قانون جواو فيليكس" .. طلب غريب إلى دائرة التحكيم ورد على تصريح انتقال الدوري للهلال!

بعقوبات تصل إلى فسخ العقد..

وجه الإعلامي سعود الصرامي، طلبًا غريبًا إلى دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل حماية مواهب أندية دوري روشن، وعدم قتل متعة وإثارة المسابقة، وذلك من خلال تطبيق قانون جديد يدعى بـ"قانون جواو فيليكس".

وفي سياق متصل، طالب الصرامي أيضًا، برد رسمي على تصريح أسطورة نادي الهلال، فيما يتعلق بحدث في دوري روشن، سيغير موازين الصدارة.

    قانون جواو فيليكس

    وقال الصرامي، في تصريح عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إنه يجب تطبيق قانون جديد يهدف لحماية مواهب أندية دوري روشن، على غرار جواو فيليكس في النصر، ومالكوم في الهلال، ونجولو كانتي في الاتحاد، والعمل على الحدّ من التدخلات الخشنة ضد تلك المواهب، ما قد يتسبب في التأثير على متعة وإثارة المسابقة، التي تعتمد على الفاصل المهاري الذي يقدمه هؤلاء اللاعبون.

    وأضاف "التدخلات العنيفة ليست من كرة القدم، هل أحمي اللاعب الخشن وأترك المهاري يتعرض للإصابة، ما تعرض له جواو فيليكس في مباراة الأخدود، بأن يأتي واحد ويبغي التدخل بقوة على المفصل".

  • حدث في زمن مارادونا

    ونوّه الصرامي بأن إسبانيا اتبعت ذلك النهج، في شن حرب ضد الخشونة المتعمدة، وذلك على خلفية ما تعرض له دييجو مارادونا، أثناء مباراته مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

    وأعطى متحدث النصر السابق، مقترحًا إلى دائرة التحكيم، بكيفية تطبيق ذلك القانون، من خلال نقطتين..

    - في حالة تعمد أي لاعب التدخل بخشونة ضد أي لاعب "موهوب"، ينال بطاقة حمراء.

    - في حالة تسبب أحدهم في إصابة أي موهبة، يتم إلغاء عقده.

    وعلّق فيصل الجفن، مستشهدًا بتدخل حارس النصر، نواف العقيدي، بقوة على خالد ناري، مهاجم الأخدود، ما تسبب في إصابته بكسور في الضلوع، ليردّ الصرامي بأن العقيدي أخطأ بتهوره، ولكنها كانت "لعبة في الهواء"، أما ما حدث مع فيليكس، من تدخل قوي من لاعب الأخدود، يشير إلى تدخله لإحداث إصابة قوية للبرتغالي.

    وكان جواو فيليكس، قد تعرض لعدة تدخلات عنيفة، في مباراة الأخدود، إلا أنه واصل اللعب بشكل طبيعي، ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 89، ويقود النصر لفوز عريض بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    نقل الدوري من الهلال إلى النصر!

    وفي سياق آخر، طالب سعود الصرامي، سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه السابق، بتقديم تفسير على تصريحه، الذي أدلى به قبل أيام، بأن هناك أشياء ستحدث في الدوري ستغير موازين القوى والصدارة، وذلك بعد تصريح محمد الدعيع، بأن الصدارة قد تنتقل من النصر إلى الهلال.

    وقال الصرامي إن سامي الجابر مطالب بتفسير هذا التصريح، كونه صادرًا من رئيس الهلال السابق، ونجم الفريق وقائده السابق، والمحلل ذائع الصيت.

    وأشار الصرامي إلى أن الأمر له كان على الناحية الأخرى، كأن يدلي ماجد عبد الله، أسطورة النصر، بتصريح بأن الدوري محسوم للأصفر، أو قالها كريستيانو رونالدو، أو قائد الفريق السابق، فهد الهريفي، لأحدث جللًأ كبيرًا.

    من جانبه، ردّ عبد الرحمن الجماز، على ما قاله الصرامي، بأن الدعيع قال سلفًا إن الهلال سينتزع الدوري من الاتحاد في موسم سابق، والاتحاد فاز بالدوري، ولكن "الغارقون في المؤامرات مشكلة"، على حد وصفه.

    النصر .. من تعثر السوبر والكأس لتحقيق رقم إعجازي في دوري روشن

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات العشر الأولى؛ ليحقق إنجازًا لم يسبق في تاريخ دوري المحترفين، من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.

    أيضًا.. أنهى النصر مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2، بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع المباريات الست، ليتأهل عن جدارة إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

    وتمكن النصر من تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس الملك من دور ثمن النهائي.

