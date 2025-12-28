رغم أننا وصلنا للجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2025-2026 إلا أن الحديث لا يزال قائمًا من جدولة المباريات ومواعيدها، واي نادٍ ظُلم أكثر من غيره، خاصةً ما بين قطبي العاصمة "الرياض"؛ الهلال والنصر.
"حاسبوا الهلاليين وقوموا بالتشهير بهم" .. مسؤول سابق باتحاد الكرة ينفجر غضبًا بداعي تأثر النصر بـ"أخطاء جدولة دوري روشن"!
ما القصة؟
طوال الأسابيع الماضية، تحاصر الاتهامات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتهمها المنتمون للهلال بمجاملة النصر، عن طريق تعمد إدراج مواجهات متوسطة المستوى له في بداية الموسم.
هؤلاء دعموا موقفهم بمشوار النصر في بداية الموسم الجاري، حيث التقى بالتعاون، فالخلود ثم الرياض، ومن بعدهم كلاسيكو الاتحاد والفتح والحزم والفيحاء.
في المقابل، بدأ الهلال مشواره بالموسم الجاري من دوري روشن بمواجهة الرياض، القادسية، الأهلي، الأخدود، الاتفاق، الاتحاد والشباب.
ليس هذا فحسب، فهؤلاء يزعمون كذلك أن الرابطة تعمدت إدراج ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 12 يناير 2026، والذي يتزامن مع غياب اللاعبين الدوليين، لمشاركتهم مع منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
ويغيب عن الزعيم خلال هذه الفترة الثنائي السنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو، فيما يفتقد النصر لخدمات السنغالي ساديو ماني فقط.
لكن هناك صوت نصراوي خرج وسط هذه المزاعم، للهجوم على الرابطة أيضًا، بتهمة "مجاملة" الهلال على حساب النصر!
وليد بن بدر ينفجر في الرابطة
الحديث هنا عن الأمر وليد بن بدر؛ عضو شرف النصر ونائب رئيسه سابقًا وكذلك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي السابق، حيث سلط الضوء على فترات الراحة بين مباريات النصر مقارنة بغريمه "الهلال".
ويرى الأمير أن رابطة الدوري السعودي تضم عدد من الهلاليين، الذين يتعمدون إراحة ناديهم بين كل مباراة وأخرى على الأقل ثلاثة أيام، فيما يمنحون النصر يومين فقط.
وكتب وليد بن بدر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "القائمون على جدولة دوري روشن إمّا أنهم .. جاهلون ولا يفقهون ولا معايير خاصة لديهم أو أنهم محترفون أذكياء لكن حاقدون على النصر!!، وبكلتا الحالتين هم لا يأبهون بمجلس إدارتهم ولا يعيرون جمعيتهم العمومية أي أهمية أبدًا، فهم ضد المسائلة ولا يخافون المحاسبة!!، وعلى المسؤول عنهم أن يقرأ ويستوعب قبل أن يغضب لأجلهم كي يعرف ما أوصلنا لذلك".
وأضاف: "أتفهم أن يلعب النصر دوريًا السبت والأحد فهو يلعب الأربعاء في آسيا، وأتفهم أن يلعب الهلال الخميس والجمعة كونه يلعب الإثنين والثلاثاء في آسيا، ولكني لم أفهم ولن أتفهم أي عذر لهم لإراحة من يلعب قبلًا ثلاثة أيام، ويومان فقط للآخر".
العضو السابق باتحاد الكرة تابع: "قد تُفهم أو تُقبل لو حدث ذلك مرة واحدة، ولكن أن تكون الحظوة للهلال الذي كان يلعب قبلًا بإراحته إما ثلاثة أو أربعة أيام بين مبارياته جميعها مع أن أغلبها إما بأرضه أو قربه، ومع ضغط النصر الذي يلعب بعده وبأربع مباريات تنافسية متتالية، ولا يفرق بين أي منها سوى يومين فقط مع أنه يتنقل من الرياض لشرق المملكة وثم لغربها، وكل ذلك دون وجود لآسيا كي لا تكون حجة!".
رصد موضع الاعتراض
في الإطار نفسه، واصل الأمير وليد بن بدر دعم حجته، برصد جدول مباريات الهلال والنصر سواء في دوري روشن أو دوري أبطال آسيا، لكشف حجم معاناة العالمي - على حد زعمه –.
واختتم: "لنقول وبملئ أفواهنا (لو سمحتم .. كفى)، فالأمر يتكرر سنويًا لوجود ممثلين تنفيذيين لنادي الهلال باللجان وهم معروفين بأسمائهم ومعروفة ميولهم وعلاقتهم بالهلال. وإن حدث وأثر ميولهم على عملهم وجب على المسؤول محاسبتهم والتشهير بهم قبل إبعادهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولا تتكرر أخطائهم!".
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات العشر الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الست الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 8 انتصارات مع تعادلين، في 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".