الهلال يحسم مصير روبن نيفيش في الشتوية رسميًا .. وسيموني إنزاجي "يرفض" تصريحات سافيتش بعد الفوز على الخليج

في البداية.. كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عن قرار مجلس الإدارة "النهائي"؛ في مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرفض تجديد عقده مع الهلال - حتى الآن -، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ وسط تأكيدات على رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، مجددًا.

هُنا.. تضاربت الأنباء بشأن استمرار النجم البرتغالي حتى نهاية عقده، ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية؛ أو بيع نادي الهلال له في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، من أجل الاستفادة منه ماليًا.

وأعلن إنزاجي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج، مساء اليوم الجمعة، استمرار نيفيش مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، بشكلٍ رسمي.

وقال المدير الفني الإيطالي: "نيفيش مهم جدًا بالنسبة لنا؛ لذلك قررنا استمراره معنا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم بيعه في الميركاتو الشتوي القادم".

وتمنى سيموني إنزاجي أن يجدد روبن نيفيش عقده في النهاية؛ بل وأن يبقى في صفوف الفريق الهلالي إلى الأبد، على حد وصفه.