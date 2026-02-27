Goal.com
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | 4 لاعبين خارج مباراة الفيحاء .. رونالدو يستثمر في إسبانيا و"جاكيت" الموسى يصنع أزمة وهمية!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 27 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    جيسوس يستبعد رباعي النصر أمام الفيحاء

    قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استبعاد "4" لاعبين من مباراة السبت، أمام الفيحاء، ضمن حساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    وأفاد الإعلامي عبد العزيز العصيمي، بأن جيسوس قرر استبعاد أنجيلو جابرييل ومحمد مران، من قائمة مباراة الغد، فضلًا عن عدم مشاركة سامي النجعي لعدم الجاهزية، والحارس راغد النجار بسبب الإصابة.

    في المقابل، انضم سعد الناصر، الظهير الأيسر للنصر، إلى قائمة مباراة الفيحاء، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

  • Cristiano RonaldoGetty

    رونالدو يستثمر في ألميريا، وشعلة حرب مع نجم الهلال

    كريستيانو رونالدو وألميريا: خطوة لحلم "شراكة" النصر التاريخية .. ومواجهة يامال ومبابي "خارج الملعب"!

    "لطالما راودني الطموح من أجل المساهمة في كرة القدم خارج الملعب"، بهذه الكلمات أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول بنادي النصر، عن خطوة استثمارية جديدة، من أجل بناء مرحلة ما بعد اعتزال اللعبة.

    النجم البرتغالي الذي يخطو بخطى واثقة نحو تحقيق حلم الألف هدف في مسيرته الكروية، كشف عن مشروعه الاستثماري الجديد، حيث بات شريكًا في أحد الأندية الإسبانية.

    صراع برتغالي على الأراضي السعودية .. كريستيانو رونالدو يشعل الحرب مع روبن نيفيش ويبرئ جورج جيسوس من لوم جمهور النصر!

    كما كان متوقعًا دون أي مفاجآت، حقق النصر فوزًا سهلًا أمام النجمة، الأربعاء، بخماسية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    الخماسية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو "ضربة جزاء"، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز "هدفين" والسنغالي ساديو ماني، في الدقائق 7، 31، 42 52 و80 من عمر المباراة.

    كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟

    صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

    كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟

    النجم البرتغالي يغرد منفردًا.

    رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم

    طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

    ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

    استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟

  • Mansour Al-Mousa Nassr Najma (Goal Only)Goal AR

    أزمة "جاكيت" الموسى وشراحيلي يهين الهلال ويكيل الاتهامات للنصر

    منصور الموسى وأزمة من لاشيء! .. انحياز علني للنصر بسبب "كلمة ناقصة" وأسطورة الهلال خارج الصورة

    ربما إذا أردنا أن نتحدث عن قصة تمثل مقولة "خدعوك فقالوا"، فإن ما حدث مع منصور الموسى، يعد مثالًا فعليًا على أرض الواقع.

    أزمة من لا شيء، تفجرت من ينبوع مباراة النصر والنجمة، فبينما يحتفل النصراويون بفوز كاسح أمّن صدارة العالمي لدوري روشن، جاءت اتهامات من كل حدب وصوب، حول إعلان عن تحيز علني للعالمي من الخصم، ليتحوّل الأمر إلى قضية مجاملات، وكم من نموذج للموسى في الملاعب السعودية، وأشياء من هذا القبيل.

    ويمكن القول إن كلمة واحدة ناقصة، كان بإمكانها أن تخمد سريعًا هذا الحدث الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأنه أن يفند الاتهامات عن منصور الموسى الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، محل الكثير من الأقاويل، حول الانحياز العلني للمنافس، ولو على حساب النادي، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بـ"أزمة من لاشيء".

    شايع شراحيلي "خارج عن السيطرة" .. أهان الهلال، كال الاتهامات للنصر واعترف بتعرض نواف العابد للظلم بسببه!

    هناك أشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن؛ منها "تهور" شايع شرحيلي؛ نجم النصر الأسبق، الذي تورط في عدة أزمات خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال كذلك.

    صاحب الـ35 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2009، وبعد تسع سنوات مع نجوم العالمي، كان الرحيل للقادسية في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الفيصلي في صيف 2020 قبل الاعتزال مؤخرًا.

    خلال تلك المسيرة، توج شراحيلي بأربع بطولات؛ منها ثلاث مع النصر "الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة"، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي.

  • Sadio Mane Al Nassr 2024getty

    ساديو ماني "الغاضب" .. جدل حول قانونية عدم الطرد ودور القائد رونالدو

    رغم اعتذار لاعب النجمة .. حالة قانونية تجعل ساديو ماني يستحق الطرد لا الإنذار!

    "طرد مباشر أم إنذار" .. هكذا ساد الجدل حول موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد لقطته مع عبد العزيز الحرابي، لاعب النجمة، خلال مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي.

    بطل كأس أمم إفريقيا 2025، كان أحد المشاركين في مهرجان خماسية النصر، في مرمى النجمة، حيث وقّع على الهدف الرابع، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، والتي كانت شاهدة على تألق مدافع برشلونة السابق، إينيجو مارتينيز، بعدما أحرز هدفين، فيما تمكن كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان من هز الشباك أيضًا.

    فيديو | هكذا يكون القائد .. رونالدو يرد على حزن ساديو ماني داخل وخارج الملعب!

    هنا يظهر دور القائد، كريستيانو رونالدو الذي نال إشادة حول موقفه مع زميله ساديو ماني، ما بين شوطي مباراة النصر والنجمة.

    رونالدو وماني وثنائية إينيجو مارتينيز، هكذا صنع النصر فوزه الكبير برباعية على النجمة من معقل مدينة الملك عبد الله ببريدة، في مؤجلة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

    ويعيش النصر فترة رائعة، مع مدربه جورج جيسوس، حيث نجح في إنهاء سيطرة الهلال على صدارة دوري روشن، لعشر جولات متتالية، ليعود إلى المركز الأول، مع وصوله إلى النقطة "58".

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأفضل في فبراير.. سعد حقوي "بديل فيليكس" الذي يخدم خطة جورج جيسوس بالنصر

    في وقت اشتد فيه الصراع على النقاط، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تُنقل منافساتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ برز اسم كان هو "كلمة السر" التي فكت شيفرات الخصوم، ومنحت فريقه الأفضلية.

    الحديث هُنا عن سعد حقوي، نجم فريق النصر تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر فبراير"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    حقوي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز المهاجم المتأخر؛ إلى جانب رأس الحربة الصريح.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 58 نقطة من 23 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

