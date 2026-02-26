رغم اعتذار لاعب النجمة .. حالة قانونية تجعل ساديو ماني يستحق الطرد لا الإنذار!

"طرد مباشر أم إنذار" .. هكذا ساد الجدل حول موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد لقطته مع عبد العزيز الحرابي، لاعب النجمة، خلال مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي.

بطل كأس أمم إفريقيا 2025، كان أحد المشاركين في مهرجان خماسية النصر، في مرمى النجمة، حيث وقّع على الهدف الرابع، في مباراة الجولة العاشرة "المؤجلة"، والتي كانت شاهدة على تألق مدافع برشلونة السابق، إينيجو مارتينيز، بعدما أحرز هدفين، فيما تمكن كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان من هز الشباك أيضًا.

ولكن، الجدل الذي أثاره ساديو ماني، تمثل في لقطة اشتباكه مع لاعب النجمة، والتي أثارت التساؤلات حول ما إذا كان قرار الحكم ماجد الشمراني، بالاكتفاء بإنذاره، صحيحًا أم لا.