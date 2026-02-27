ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفيحاء، نظيره النصر، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
النصر يبحث عن استعادة الصدارة التي حصل عليها الأهلي بشكل مؤقت في انتظار خوض النصر مباراته ضد الفيحاء.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب المجمعة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|عبدالله الحربي
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا