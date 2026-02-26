Goal.com
منصور الموسى وأزمة من لاشيء! .. انحياز علني للنصر بسبب "كلمة ناقصة" وأسطورة الهلال خارج الصورة

عشق النصر الذي كاد أن يتحول إلى "أزمة كبرى"

ربما إذا أردنا أن نتحدث عن قصة تمثل مقولة "خدعوك فقالوا"، فإن ما حدث مع منصور الموسى، يعد مثالًا فعليًا على أرض الواقع.

أزمة من لا شيء، تفجرت من ينبوع مباراة النصر والنجمة، فبينما يحتفل النصراويون بفوز كاسح أمّن صدارة العالمي لدوري روشن، جاءت اتهامات من كل حدب وصوب، حول إعلان عن تحيز علني للعالمي من الخصم، ليتحوّل الأمر إلى قضية مجاملات، وكم من نموذج للموسى في الملاعب السعودية، وأشياء من هذا القبيل.

ويمكن القول إن كلمة واحدة ناقصة، كان بإمكانها أن تخمد سريعًا هذا الحدث الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأنه أن يفند الاتهامات عن منصور الموسى الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، محل الكثير من الأقاويل، حول الانحياز العلني للمنافس، ولو على حساب النادي، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بـ"أزمة من لاشيء".

  • الموسى وقصة "الجاكيت" التاريخي!

    "والله أتمنى النصر يأخذ البطولة"، بها اختتم منصور الموسى، الحديث عن عشقه للعالمي، قبل مواجهة النجمة، التي شهدت فوزًا كبيرًا لرفاق كريستيانو رونالدو، بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة العاشرة "المؤجلة" من مسابقة دوري روشن السعودي.

    منصور الموسى "53 عامًا"، لاعب وسط النجمة السابق، الذي سبق وأن مثّل النصر في الفترة بين 1999 و2002، والتي شهدت مشاركة الأصفر في بطولة العالم للأندية، كأول نادٍ سعودي وآسيوي يشارك في هذا المحفل العالمي، فيما عاد الموسى ليرتدي قميص النجمة، قبل أن يصبح إداريًا لممثل عنيزة.

    وفي حديث لقنوات ثمانية، فاجأ منصور الموسى، الذي كان يرتدي "جاكيت" يحمل شعار النجمة، بأنه قام بخلعه، ليُظهر تحته الجاكيت "التاريخي" الذي كان يرتديه مع النصر في بطولة العالم للأندية 2000، واصفًا الأمر بأن "قميص النصر في القلب"، ولا يمكن الاستغناء عنه.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النجمة أم النصر؟

    وأظهر الموسى عشقًا كبيرًا لنادي النصر، الأمر الذي جعله يتمنى له الفوز بالنقاط الثلاث التي ستؤمن صدارته، على حساب النجمة الذي كان بحاجة لهذه النقاط من أجل محاولة الهروب من منطقة الهبوط.

    الموسى رفض التنازل عن جاكيت النصر للمراسل، مؤكدًا أنه يحتفظ به منذ أكثر من "30" عامًا، كما أضاف أنه بكل ما قدمه مع النجمة أو المنتخب السعودي، ولكن تظل تجربة النصر التي يفتخر بها، وهذا "الجاكيت"، الذي شارك به في العالمية، وكان بمثابة الشرف لكل لاعب سجل حضوره في هذه البطولة.

    وأضاف الموسى أن النصر هو الفريق الذي يعشقه وفي قلبه، ومن جيل ماجد عبد الله إلى مرحلة كريستيانو رونالدو، وبات الفريق يقدم مستويات كبيرة، على مستوى العالم، وليس فقط في الخليج أو العالم العربي.

  • قالوا عنه انحاز للنصر

    قد تكون مفاجأة لم يتوقعها منصور الموسى بشخصه، أن تتحول كلماته إلى مثار جدل كبير عبر "السوشيال ميديا"، لتأتي الاتهامات حوله بأن "إداري النجمة أو مدير الكرة بالنجمة يعلن انحيازه للنصر علنًا".

    هذا الاتهام الذي طال الموسى لسبب وحيد؛ أنه لم تذكر عبارة "السابق"، بجانب مصطلح إداري النجمة أو مدير الكرة، الأمر الذي انطلق مثل النار في الهشيم، بأن إداري فريق ينحاز للمنافس على الهواء، وهنا تكمن الأزمة.

    يأتي ذلك، رغم أن نادي النجمة كان قد أعلن في يناير الماضي، عن تعيين ناصر الشمراني، أسطورة الهلال والشباب، كمشرف للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن النادي ذاته، أعلن في إبريل 2021، عن إنهاء العلاقة مع منصور الموسى، بسبب اعتذاره عن مواصلة مهامه مع الفريق.

  • أزمة كلمة "سابق"

    ورغم أن منصور الموسى ترك المهام الإدارية، وظهر بصفته كلاعب سابق بالفريقين، لتصبح له المساحة في التعبير عن الفريق الذي يفضله، إلا أن عدم ذكر هذه الكلمة ذات الحروف الأربعة، كان كفيلًا بإشعال حالة من الغضب، ليصل الأمر إلى جعل هذا المشهد بمثابة تلخيص لحالة دوري روشن السعودي، هذا الموسم.

    الغريب في الأمر، أن مراسل القناة الناقلة، عندما استضاف منصور الموسى، لم يرفق تعريفه بمصطلح الإداري، وإنما ذكر "لاعب النصر والنجمة السابق"، بل إن لاعبي النصر التقوا بناصر الشمراني والذي كان يتحدث معهم بشكل ودي قبل المباراة، مثل نواف العقيدي وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب.

    خلاصة القول، إن حالة منصور الموسى، كانت بمثابة أزمة انطلقت من فراغ، سببها كلمة وحيدة لم ترفق كتعريف لصاحب "الجاكيت التاريخي"، الذي كسب قلوب عشاق النصر، ولكنه في ذات الوقت كاد أن يتحول عشقه إلى أزمة كبيرة تتناقلها الألسنة، خاصة مع الصراع الشرس بين عملاقي الرياض مع الأهلي، وعودة النصر إلى الصدارة.

