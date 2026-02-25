صراع برتغالي على الأراضي السعودية .. كريستيانو رونالدو يشعل الحرب مع روبن نيفيش ويبرئ جورج جيسوس من لوم جمهور النصر!

كما كان متوقعًا دون أي مفاجآت، حقق النصر فوزًا سهلًا أمام النجمة، اليوم الأربعاء، بخماسية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الخماسية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو "ضربة جزاء"، الفرنسي كينجسلي كومان، الإسباني إينيجو مارتينيز "هدفين" والسنغالي ساديو ماني، في الدقائق 7، 31، 42 52 و80 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، تعزز كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس صدارتها لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة متفوقًا بنقطتين على الأهلي "الوصيف"، وثلاث نقاط على الهلال "الثالث".
فيما يعاني النجمة في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط، واقترب خطوة أخرى من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى في نهاية الموسم.
على المستوى الفني، لا جديد يذكر في كتيبة جيسوس بشكل جماعي، خاصةً مع سهولة المباراة التي كانت أشبه بالوديات، لذا دعونا نركز أكثر القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل فردي..