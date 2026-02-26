Goal.com
محمود خالد

كريستيانو رونالدو وألميريا: خطوة لحلم "شراكة" النصر التاريخية .. ومواجهة يامال ومبابي "خارج الملعب"!

رونالدو عاد إلى إسبانيا..

"لطالما راودني الطموح من أجل المساهمة في كرة القدم خارج الملعب"، بهذه الكلمات أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول بنادي النصر، عن خطوة استثمارية جديدة، من أجل بناء مرحلة ما بعد اعتزال اللعبة.

النجم البرتغالي الذي يخطو بخطى واثقة نحو تحقيق حلم الألف هدف في مسيرته الكروية، كشف عن مشروعه الاستثماري الجديد، حيث بات شريكًا في أحد الأندية الإسبانية.

  • رونالدو يشتري حصة من نادي ألميريا

    وأصدر كريستيانو رونالدو، بيانًا اليوم "الخميس"، أعلن فيه عن دمج الاستثمار في شركته CR7 Sports Investmnets، مع شركة CR7 SA، من أجل توحيد وإدارة استثمارات البرتغالي في القطاع الرياضي.

    وأعلن رونالدو عن استحواذه على نسبة 25% من نادي ألميريا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي يملك فرصة كبيرة للتأهل إلى الدرجة الأولى "لاليجا" في الموسم المُقبل.

    وعن هذا الأمر، قال كريستيانو "لطالما راودني الطموح للمساهمة في كرة القدم خارج الملعب، ألميريا نادٍ ذو أسس متينة وإمكانات نمو واضحة، أنا متحمس للغاية بالعمل جنبًا إلى جنب مع الفريق الإداري، من أجل دعم المرحلة التالية من تطور النادي".

    من جانبه، أعرب محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، عن سعادته الكبيرة لخطوة رونالدو بالاستثمار في ناديه، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب على مر العصور، ويعرف الدوريات الإسبانية جيدًا، ويدرك الإمكانات الكامنة فيما يتم بناؤه في إسبانيا، سواءً على مستوى الفريق أو الأكاديمية.

    هذا الاستثمار جاء بمثابة الرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن "احتمالية" إنهاء رونالدو لمسيرته الكروية، مع فريق ألميريا، إلا أن الترتيب الذي اعتزم عليه صاحب الـ41 عامًا، أن يحقق استثماره الأول في ناد إسباني.

  • خطوة على طريق النصر؟

    ولعل هذا الأمر قد يعطي مؤشرًا على إمكانية استثمار كريستيانو رونالدو، في أحد الأندية السعودية، وخاصة نادي النصر، الذي يحمل شعاره على مدار 3 سنوات، ولا يزال عقده مستمرًا حتى صيف 2027.

    وفي ديسمبر الماضي، أفاد موقع 365Scores، بأن النصر بات على أعتاب أكبر مشروع خصخصة في تاريخه، وأن رونالدو سيصير شريكًا رئيسًا في هذا المشروع.

    وأوضح التقرير أن كريستيانو سيمتلك 15% من أسهم نادي النصر، بقيمة مالية تُقدر بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ربع مليار ريال سعودي، مع وجود تخطيط لزيادة هذه النسبة أو الحصة من الأسهم، بعد اعتزال الكرة بشكل نهائي.

    يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء الاتجاه نحو نقل ملكية أندية صندوق الاستثمارات السعودي، بين انتقال الهلال إلى ملكية الأمير الوليد بن طلال، فيما ظهرت تقارير تتعلق بالنصر أيضًا، بإمكانية تملك الأمير خالد بن فهد للنادي، بالاشتراك مع الأسطورة البرتغالية.

    كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي إلى السعودية

    وكان كريستيانو رونالدو، الذي احتفل بالفوز على الحزم مرتديًا "البشت الحساوي" ذا الطابع الملكي، قد احتفل بيوم التأسيس بأفضل طريقة، حيث تحدث مجددًا عن حبه للمملكة، بقوله إنه ينتمنى إلى السعودية، البلد الذي استقبله، مع عائلته وأصدقائه، بحفاوة، وأنه يشعر بالسعادة للغاية ويريد الاستمرار.

    وجاءت رسالة رونالدو بمثابة رد على أي احتمالات حول الرحيل عن النصر، خاصة بعد أزمته الماضية بالإضراب عن المباريات، اعتراضًا على عدم دعم النادي بالشكل الكافي، بالصفقات في الميركاتو الشتوي الماضي، فضلًا عن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الدون، حيث وصفه بأنه الأعظم على مر العصور، وقال له "نحن بحاجة إليك في الولايات المتحدة".

  • ألميريا تحت الاستثمار السعودي

    وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد وضع أقدام السعوديين في الدوري الإسباني، بإعلان الاستحواذ على نادي ألميريا، في أغسطس 2019، بقيمة 20 مليون يورو.

    ومع ملكيته لنادي ألميريا، تمكن الفريق الأول لكرة القدم، من الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى، خلال الموسم الرياضي "2022-2023"، فيما حافظ على بقائه في الليجا، لموسم واحد، قبل الهبوط مجددًا في 2023-2024.

    وفي مايو 2025، أعلن تركي آل الشيخ عن بيع ألميريا، وانتقال ملكيته إلى مجموعة SMC، بمشاركة نخبة من المستثمرين السعوديين، فيما يترأس محمد الخريجي، إدارة النادي.

    ومع الوصول إلى الجولة السابعة والعشرين، وتبقي "15" جولة على نهاية الموسم الرياضي، فإن ألميريا يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن راسينج "المتصدر".

    ومن المقرر أن يتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، بينما تقام مرحلة فاصلة بين المراكز من الثالث إلى السادس، على المقعد الأخير المؤهل إلى "لاليجا".

    ومع امتلاك رونالدو حصة من نادي ألميريا، فإن "الدون"، قد نراه قريبًا في المشهد، بزي رسمي يتواجد في المدرجات، وهو يشاهد فريقه يصارع لامين يامال وكيليان مبابي، في مواجهات برشلونة وريال مدريد مستقبلًا.

