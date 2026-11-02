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المنيا

المنيا نظرة عامة

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

Kane falls agonisingly short of CR7's historic Champions League goal record

Harry Kane’s pursuit of Champions League immortality was halted on Tuesday night as the Bayern Munich talisman failed to equal Cristiano Ronaldo’s long-standing scoring record. Despite entering the clash with Atletico Madrid on a hot streak of 10 consecutive European appearances with a goal, the England captain could not find the net at the Allianz Arena. It marks a rare moment of frustration for the forward, who recently celebrated his first Ballon d'Or win.

H. KaneC. Ronaldo
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الدوري النرويجي الدرجة الأولى للسيدات crestالدوري النرويجي الدرجة الأولى للسيدات

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Al Hilal crestAl Hilal1110013292330
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2Al Qadsiah crestAl Qadsiah1291232122028
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3Al Nassr FC crestAl Nassr FC1191128111728
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4Al Ittihad crestAl Ittihad1173121111024
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5Neom SC crestNeom SC127141810822
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