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المنيا نظرة عامة
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November 2026
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الدوري النرويجي الدرجة الأولى للسيدات
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Al Hilal
|11
|10
|0
|1
|32
|9
|23
|30
|2
|Al Qadsiah
|12
|9
|1
|2
|32
|12
|20
|28
|3
|Al Nassr FC
|11
|9
|1
|1
|28
|11
|17
|28
|4
|Al Ittihad
|11
|7
|3
|1
|21
|11
|10
|24
|5
|Neom SC
|12
|7
|1
|4
|18
|10
|8
|22