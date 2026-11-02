المنيا نظرة عامة

1 Al Hilal 11 10 0 1 32 9 23 30 ف ف ف ف ف

2 Al Qadsiah 12 9 1 2 32 12 20 28 ف خ ف ف ف

3 Al Nassr FC 11 9 1 1 28 11 17 28 ف ف ف ف ت

4 Al Ittihad 11 7 3 1 21 11 10 24 ت ف ف خ ف