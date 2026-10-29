วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก เกมที่ 9 : ผีบุกสิงห์, หงส์วัดปืน, สาลิกาดงเปิดบ้านรับทอฟฟี่

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 เดินทางเข้าสู่เกมที่ 9 พร้อมโปรแกรมใหญ่ที่น่าจับตามองตั้งแต่ต้นจนจบสัปดาห์ ทั้งศึก เชลซี พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล ดวล อาร์เซน่อล รวมถึง นิวคาสเซิล ที่กลับมาเล่นในบ้านพบ เอฟเวอร์ตัน ถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีหลายประเด็นน่าสนใจสำหรับแฟนบอลที่ติดตาม วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, ราคาบอล และข้อมูลก่อนเดิมพันฟุตบอล
เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปเจาะ 3 เกมเด่น พร้อมดูฟอร์มล่าสุดและประเด็นที่อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญของแต่ละคู่
เชลซี พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 19:30 น.
สถานการณ์ของ แมนฯ ยูไนเต็ด เริ่มกดดันมากขึ้นหลังพ่าย บอร์นมัธ 0-3 คาบ้านในเกมล่าสุด ส่งผลให้ “ปีศาจแดง” ไม่ชนะมา 8 นัดติดต่อกันในทุกรายการ และเกมรุกยังสร้างโอกาสอันตรายได้ไม่มากนัก โดยเฉพาะในวันที่ทีมไม่มี บรูโน่ แฟร์นันด์ส เป็นตัวจริง
เชลซี เองก็ต้องการแก้ตัว หลังเกมที่ผ่านมาพ่าย สเปอร์ส 0-2 ที่ สแตมฟอร์ด บริดจ์ ทำให้เกมนี้กลายเป็นการเจอกันของสองทีมใหญ่ที่ต่างต้องการผลการแข่งขันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของทีม
หากมองในมุม วิเคราะห์บอลวันนี้ และเดิมพันพรีเมียร์ลีก จุดน่าสนใจอาจอยู่ที่สภาพจิตใจมากกว่าชื่อชั้น เชลซี มีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด จำเป็นต้องหาวิธีสร้างเกมรุกที่มีประสิทธิภาพมากกว่านัดที่ผ่านมา
มุมมองเกม: เชลซี ดูมีภาษีดีกว่าจากการเล่นในบ้าน ขณะที่แรงกดดันทั้งหมดอยู่ฝั่ง แมนฯ ยูไนเต็ด หาก “ปีศาจแดง” เสียประตูก่อน เกมอาจยิ่งเล่นยาก
ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซน่อล
คืนวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:30 น.
นี่คือคู่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเกมใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ เมื่อ ลิเวอร์พูล เปิด แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของแชมป์เก่า อาร์เซน่อล โดยทั้งสองทีมต่างเข้าสู่เกมนี้หลังคว้าชัยพร้อมคลีนชีตในนัดล่าสุด ลิเวอร์พูล ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 ส่วน “ปืนใหญ่” เอาชนะ เอฟเวอร์ตัน ด้วยสกอร์เดียวกัน
รูปเกมมีโอกาสแตกต่างจากหลายคู่ในสัปดาห์นี้ เพราะ ลิเวอร์พูล น่าจะพยายามใช้ความเร็วและพลังงานจากการเล่นใน แอนฟิลด์ กดดันตั้งแต่แดนบน ขณะที่ อาร์เซน่อล มีจุดแข็งเรื่องโครงสร้างเกมรับและการควบคุมพื้นที่ ซึ่งทำให้การชิงจังหวะในแดนกลางมีความสำคัญอย่างมาก
สำหรับแฟนบอลที่มองหา วิเคราะห์บอล, ราคาบอล หรือ ทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้อาจไม่ใช่คู่ที่ควรตัดสินจากฟอร์มเพียงด้านเดียว เพราะทั้งสองทีมมีคุณภาพใกล้เคียงกัน และความผิดพลาดเพียงจังหวะเดียวอาจเปลี่ยนเกมได้ทันที
มุมมองเกม: เป็นเกมที่มีโอกาสสูสีที่สุดของสัปดาห์ ลิเวอร์พูล มีพลังจาก แอนฟิลด์ ส่วน อาร์เซน่อล มีความแข็งแกร่งและความนิ่ง เกมนี้อาจต้องตัดสินกันด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ เอฟเวอร์ตัน
คืนวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:00 น. ของเช้าวันอังคาร
นิวคาสเซิล กลับเข้าสู่เกมที่ 9 ด้วยความมั่นใจที่ดีขึ้น หลังบุกเอาชนะ คริสตัล พาเลซ 2-0 ในเกมล่าสุด พร้อมเก็บคลีนชีตนอกบ้านได้สำเร็จ ถือเป็นผลการแข่งขันที่สำคัญหลังจาก “สาลิกาดง” เจอช่วงฟอร์มแกว่งในหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้
คราวนี้พวกเขากลับมาเล่นที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค พบ เอฟเวอร์ตัน ซึ่งรูปเกมน่าจะแตกต่างจากนัดเยือน พาเลซ เพราะ นิวคาสเซิล จะเป็นฝ่ายที่ถูกคาดหวังให้เปิดเกมและครองบอลมากกว่า ขณะที่ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” มีโอกาสเลือกตั้งรับแน่นและรอใช้จังหวะสวนกลับ
ในมุม วิเคราะห์บอลและเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้จึงน่าจับตาว่า นิวคาสเซิล จะต่อยอดจากชัยชนะนัดล่าสุดได้หรือไม่ หากรักษาความสมดุลระหว่างเกมรุกกับเกมรับได้ การเล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ
มุมมองเกม: โมเมนตัมกำลังกลับมาทาง นิวคาสเซิล และการเล่นที่ เซนต์ เจมส์ พาร์ค ทำให้ “สาลิกาดง” น่าเชียร์กว่า แต่ต้องระวังไม่เปิดพื้นที่ให้ เอฟเวอร์ตัน สวนกลับง่ายเกินไป
เกมที่ 9 มีสามเรื่องใหญ่ให้ติดตาม ตั้งแต่การลุ้นว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะหยุดช่วงฟอร์มตกได้หรือไม่, การวัดกันโดยตรงของ ลิเวอร์พูล กับ อาร์เซน่อล ไปจนถึงโอกาสของ นิวคาสเซิล ที่จะต่อยอดชัยชนะและสร้างโมเมนตัมต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน