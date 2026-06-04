OFFICIAL : ลิเวอร์พูลแต่งตั้ง อันโดนี อิราโอลา เป็นกุนซือคนใหม่ ด้วยสัญญา 2 ปี

ลิเวอร์พูล ประกาศแต่งตั้งให้ อันโดนี อิราโอลา เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา 2 ปีด้วยกัน
หงส์แดงตัดสินใจปลดเฮดโค้ชคนก่อนหน้าอย่าง อาร์เนอ ชล็อต ออกจากตำแหน่ง หลังจากพาทีมทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจ แม้ว่าจะยังได้โควตาลุยศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกก็ตาม
กระทั่งล่าสุดก็ตัดสินใจเลือกเทรนเนอร์ชาวสเปนเข้ามาทำหน้าที่แทน หลังเพิ่งจะอำลาบอร์นมัธช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมา โดยสร้างผลงานชิ้นโบว์แดงคือการพาทีมคว้าตั๋วลุยฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร นั่นคือถ้วยยูโรป้า ลีก
"ตื่นเต้นมาก ๆ ตื่นเต้นจริงๆ เพราะแน่นอนว่าคุณรู้จักลิเวอร์พูล คุณรู้ว่าที่นี่เป็นสโมสรใหญ่ เป็นสโมสรใหญ่มาก เป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก" อิราโอลา กล่าวกับ Liverpoolfc.com
“แต่การได้สัมผัสและทำความเข้าใจสโมสรนี้มากขึ้น ผมคิดเสมอว่ามันเป็นสโมสรที่พิเศษ คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายเพื่อดึงดูดใจลิเวอร์พูล เพราะลิเวอร์พูลก็คือลิเวอร์พูล"
“แต่แน่นอนว่าบรรยากาศ, แฟนบอล, สโมสร, นักเตะ และโอกาสที่ผมจะได้ทำงานกับนักเตะระดับท็อป โอกาสที่จะได้ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรจะดึงดูดใจไปกว่านี้แล้ว มันหายากมาก ดังนั้น ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เริ่มต้นที่นี่”