OFFICIAL : โกนาเต้อำลาลิเวอร์พูลหลังหมดสัญญา

ลิเวอร์พูล ประกาศยืนยันว่า อิบราฮิมา โกนาเต้ อำลาสโมสรหลังสัญญาสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้
กองหลังชาวฝรั่งเศสย้ายจากแอร์เบ ไลป์ซิก มาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ตั้งแต่ปี 2021 ลงสนามไปทั้งหมด 183 เกม ทำได้ 7 ประตู พร้อมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย, คาราบาว คัพ 2 สมัย และคอมมิวนิตี้ ชิลด์ 1 สมัย
กระทั่งล่าสุดเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับหงส์แดง ที่กำลังจะหมดลงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และตัดสินใจอำลาทีมอย่างเป็นทางการแล้ว
ขณะที่ทาง โกนาเต้ ก็ได้โพสต์โซเชียลมีเดียเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมข้อความอำลาลิเวอร์พูลแบบร่ายยาว ดังนี้
ถึง ลิเวอร์พูล
5 ปีที่แล้ว ผมมาถึงที่นี่ในฐานะนักเตะดาวรุ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ วันนี้ ผมจากไปพร้อมกับความทรงจำที่จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิต
การได้เป็นตัวแทนของสโมสรแห่งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง เราได้แบ่งปันช่วงเวลาที่เหลือเชื่อร่วมกัน ทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ การคว้าแชมป์, ความท้าทาย, มิตรภาพที่ยั่งยืน และช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดที่จะอยู่กับเราตลอดไป ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการสูญเสีย ดิโอโก้ (โชต้า) พี่ชายของเรา
การสูญเสียคุณพ่อในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม แต่ถึงแม้จะผ่านความยากลำบากมามากมาย ความมุ่งมั่นของผมที่มีต่อสโมสรแห่งนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ผมทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อตราสโมสรนี้
ถึงเพื่อนร่วมทีม, โค้ช, ทีมงาน และทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ขอบคุณที่ช่วยให้ผมเติบโตขึ้นทุกวัน
และถึงแฟนบอล ขอบคุณสำหรับความรัก, พลัง และการสนับสนุนอันเหลือเชื่อของพวกคุณ แอนฟิลด์เป็นสถานที่พิเศษอย่างแท้จริง และการได้เล่นต่อหน้าพวกคุณเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมองข้ามคุณค่าเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่มีโอกาสได้กล่าวคำอำลากับทุกคนในเกมสุดท้าย ตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้สวมเสื้อตัวนี้ต่อหน้าพวกคุณ
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจากก้นบึ้งของหัวใจ ผมรักทุกคนและจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับลิเวอร์พูลไว้ในใจเสมอ ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน
นี่ไม่ใช่การกล่าวคำอำลาที่ง่ายเลย แต่ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นความท้าทายใหม่และบทใหม่
แล้วพบกันใหม่เร็วๆ นี้ อินชาอัลลอฮ์
YNWA ❤️