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วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก เกมที่ 6 : นิวคาสเซิล เยือนน้องใหม่, ผีดวลไก่, หงส์พบเรือ

Premier League
Newcastle United
Coventry City v Newcastle United
Coventry City
Manchester United v Tottenham Hotspur
Manchester United
Tottenham Hotspur
Liverpool v Manchester City
Liverpool
Manchester City

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026-27 กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติ โดยเกมที่ 6 มีหลายคู่ที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลที่กำลังมองหา วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก, สถิติก่อนเกม และข้อมูลประกอบการ เดิมพันฟุตบอล

เพจ Play with FUN, be FUN ที่ได้ FUN88 เป็นสปอนเซอร์หลัก พาไปดู วิเคราะห์บอลวันนี้ 3 คู่เด่นที่ไม่ควรพลาด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์

คืนวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2026 เวลา 23:30 น.

แมนฯ ยูไนเต็ด เปิด โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ สเปอร์ส ในเกมที่ทั้งสองทีมต้องการชัยชนะอย่างมาก หลังออกสตาร์ตฤดูกาลต่ำกว่าที่คาด โดยก่อนเกมที่ 6 “ปีศาจแดง” มี 5 คะแนนจาก 5 นัด ขณะที่ สเปอร์ส ยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกและมีเพียง 2 คะแนน

สำหรับสาย วิเคราะห์บอลและเดิมพัน เกมนี้ต้องพิจารณาฟอร์มมากกว่าชื่อชั้น เพราะทั้งสองฝ่ายยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม แมนฯ ยูไนเต็ด ได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน และน่าจะพยายามเปิดเกมรุกเพื่อกดดันคู่แข่งตั้งแต่ต้น

มุมมองเกม: มีโอกาสสูสี แต่ความได้เปรียบใน โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ดูน่าเชียร์กว่าเล็กน้อย

ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

คืนวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2026 เวลา 22:30 น.

บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ ลิเวอร์พูล เปิด แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งกำลังเป็นจ่าฝูงหลังชนะครบทั้ง 5 เกมแรกและเก็บ 15 คะแนนเต็ม

ลิเวอร์พูล ภายใต้ อิราโอล่า เริ่มมีรูปแบบการเล่นชัดเจนขึ้น แต่ต้องเจอบททดสอบใหญ่จากเกมรุกของ แมนฯ ซิตี้ โดยเฉพาะ ฮาแลนด์ ที่กำลังอยู่ในฟอร์มยิงประตูดี ขณะที่เจ้าบ้านมี อเล็กซานเดอร์ อิซัค เป็นอาวุธสำคัญในแดนหน้า

หากมองในมุม วิเคราะห์บอล, ราคาบอล และเดิมพันพรีเมียร์ลีก เกมนี้มีโอกาสเปิดแลกกันสูง เพราะทั้งสองทีมมีแนวรุกคุณภาพและสามารถสร้างโอกาสได้ตลอดเกม

มุมมองเกม: ลิเวอร์พูล ได้เปรียบจากการเล่นใน แอนฟิลด์ แต่ แมนฯ ซิตี้ กำลังร้อนแรง เกมนี้มีโอกาสเห็นประตูจากทั้งสองฝั่ง

โคเวนทรี ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

คืนวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 เวลา 02:00 น. ของเช้าวันอังคาร

นิวคาสเซิล เตรียมบุกเยือน โคเวนทรี ในเกมปิดท้ายพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ โดย “สาลิกาดง” ต้องการสามคะแนนเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าบ้านเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลก่อนพักทีมชาติ

ในแง่ วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล มีคุณภาพผู้เล่นและเกมรุกเหนือกว่า แต่การเล่นนอกบ้านยังเป็นจุดที่ต้องระวัง ขณะที่ โคเวนทรี น่าจะเน้นเกมรับและใช้จังหวะสวนกลับสร้างปัญหาให้ทีมเยือน

สำหรับแฟนบอลที่ติดตาม ราคาบอล, ทีเด็ดบอล หรือเดิมพันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกมนี้จึงน่าสนใจตรงที่ นิวคาสเซิล เป็นฝ่ายที่ดูเหนือกว่า แต่จำเป็นต้องเล่นอย่างรัดกุมและใช้โอกาสในพื้นที่สุดท้ายให้มีประสิทธิภาพ

มุมมองเกม: นิวคาสเซิล มีโอกาสครองเกมมากกว่า และหากแนวรุกจบสกอร์ได้ตามมาตรฐาน มีลุ้นบุกเก็บสามคะแนน

นี่คือสามเกมสุดมันส์ประจำสัปดาห์ และมีทั้งการลุ้นว่า นิวคาสเซิล จะคว้าสามคะแนนนอกบ้านได้หรือไม่, ลิเวอร์พูล จะหยุดความร้อนแรงของ แมนฯ ซิตี้ ได้แค่ไหน และ แมนฯ ยูไนเต็ด กับ สเปอร์ส ใครจะเป็นฝ่ายเรียกความมั่นใจกลับมาได้ก่อน

Kieran TrippierPlay with FUN, be FUN


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