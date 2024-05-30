أخبار دوري روشن السعودي اليوم | نجم التعاون يحرج كريستيانو رونالدو .. والوحدة يطارد نجوم الهلال والنصر!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 مايو 2024..
سيطرة هلالية ورونالدو يخطف واحدة .. توزيع جوائز الأفضل في دوري روشن 2023-24
انتهى دوري روشن السعودي موسم 2023-24، وذلك بتتويج نادي الهلال دون أي هزيمة، في موسم تاريخي للزعيم، واحتل نادي النصر المركز الثاني، ليتم توزيع جوائز الأفضل الفردية.
خطوة نحو حل أزمة المنتخب .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن حراس المرمى
ربما القرار الجديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يؤثر حاليًا بشكل مباشر على معاناة المنتخب السعودي الأول في مركز حراسة المرمى، لكن مؤكد أنه سينعكس في المستقبل القريب عليه ويحل تلك الأزمة.
رومان سايس: الشباب جعلني أرى الشمس ورونالدو يصعب تكراره.. وحمد الله أفضل من بونو!
أعرب المدافع المغربي رومان سايس، المحترف في صفوف الشباب، عن سعادته بتجربته في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء مع الليوث، تزامنًا مع قرب انتهاء فترة إعارته.
جماهيرية كريستيانو رونالدو أين اختفت؟ .. قائد النصر يخسر جائزة لصالح لاعب التعاون!
خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة.
"لم آت للسعودية من أجل المال" .. ستيفن جيرارد يكشف أسباب تفضيل الاتفاق عن الدوري الإنجليزي!
أكد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على أنه لم يوافق على خطوة تدريب نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي من أجل المال، ولكن بهدف بناء مسيرة خاصة به، وحتى يكون جزءًا من مشروع تطوير الكرة السعودية.
مسؤول الوحدة ينهي "أزمة الإضراب" .. ويعترف: هدفنا نجوم الهلال والنصر في الموسم الجديد!
كشف توفيق تونسي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة، عن رغبة الإدارة في استقطاب نجومٍ من ناديي الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي المُقبل.
هدف أندية الدوري السعودي .. ديبالا يحسم موقفه من الرحيل عن أوروبا
حسم باولو ديبالا نجم هجوم روما موقفه من الرحيل عن أوروبا، خاصة في ظل الأخبار التي تربطه بالانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي.
جيرارد في ورطة .. الاتفاق ينفي تواصله مع نجم الشباب والرياضية تتحدى!
فيما اقتربت قصة حسين القحطاني نجم وسط الشباب من الانتهاء باتفاقه مع نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي على الانتقال له هذا الصيف، ارتبط اللاعب مع مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد وصحيفة الرياضية السعودية بقصة مثيرة للجدل.
"أنا رقم 1 وأتحدى يفعل ما حققته مع الأخدود" .. بن زكري يقلل من إنجاز جيسوس مع الهلال!
بتصريحات تحمل طابع ثقة زائدة بالنفس، وصف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأخدود، نفسه بأنه المدرب رقم 1، وأنه لو تولى قيادة الفريق مع بداية الموسم، لكان الفريق قد احتل المركز الرابع أو الخامس في جدول دوري روشن السعودي.