جماهيرية كريستيانو رونالدو أين اختفت؟ .. قائد النصر يخسر جائزة لصالح لاعب التعاون!

رونالدو يخسر جائزة بسبب الجماهير!

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة.

وكان حساب دوري روشن السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قد نشر 3 أهداف من الجولة 34 الختامية ضمن منافسات البطولة، من أجل منح الجماهير الفرصة لاختيار الأفضل بينهم.

وكانت الأهداف الثلاثة لكلًا من: "رونالدو في مرمى الاتحاد، وفيتينيو لاعب الشباب في مرمى الفتح، وعبد الملك العييري لاعب التعاون في مرمى الاتفاق".

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وفاز هدف عبد الملك العييري الذي جاء في مرمى الاتفاق، بنسبة تصويت وصلت إلى 48.4%، متفوقًا على رونالدو الذي جاء بالمركز الثاني بنسبة تصويت 47.9%، وفيتينيو الثالث بـ3.7%.

ويستعد رونالدو رفقة فريقه النصر لمواجهة الهلال يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.