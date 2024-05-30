جيرارد في ورطة ..الاتفاق ينفي تواصله مع نجم الشباب والرياضية تتحدى!

الأهلي والاتحاد كانا في سباق ضم اللاعب

فيما اقتربت قصة حسين القحطاني نجم وسط الشباب من الانتهاء باتفاقه مع نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي على الانتقال له هذا الصيف، ارتبط اللاعب مع مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد وصحيفة الرياضية السعودية بقصة مثيرة للجدل.

لاعب الوسط الذي لعب للهلال والفيصلي في الفئات السنية وانضم للشباب عام 2000 رفض عروض ناديه لتجديد عقده، وقد دخلت عدة أندية في سباق الفوز بخدماته أبرزها الأهلي والاتحاد والاتفاق، لكن القادسية، وحسب الرياضية، نجح في ضمه مقابل 24 مليون ريال سعودي تشمل بعض المكافآت المرتبطة بالأداء.

الرياضية في خبرها عن اتفاق القحطاني مع القادسية أشارت إلى أنه فعل ذلك رغم تواصل جيرارد معه لإقناعه باللعب مع الاتفاق، ولكن النادي السعودي نفى ذلك الأمر تمامًا في خطاب أرسله إلى الصحيفة.

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الخطاب جاء فيه "إشارة إلى الخبر الصادر في صحيفة «الرياضية» في عدد اليوم 29 / 5 / 2024 والمتعلق بمكالمة السيد ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق الرياضي بلاعب نادي الشباب حسين القحطاني. عليه نود نحن في إدارة نادي الاتفاق أن ننفي ما ورد بخصوص المكالمة بين المدرب واللاعب حيث إن السيد ستيفن جيرارد لم يجر أي تواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية".

الصحيفة الشهيرة نشرت الخطاب ولكنها رفعت راية التحدي بالتأكيد على امتلاكها توثيقٍ مسجَّلٍ على تواصل الطرفين في الفترة الماضية، ولم يرد الاتفاق على ذلك التحديث من الصحيفة بعد.