"لم آت للسعودية من أجل المال" .. ستيفن جيرارد يكشف أسباب تفضيل الاتفاق عن الدوري الإنجليزي!

ستيفن جيرارد يتحدث عن سبب تجديد عقده مع الاتفاق

أكد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على أنه لم يوافق على خطوة تدريب نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي من أجل المال، ولكن بهدف بناء مسيرة خاصة به، وحتى يكون جزءًا من مشروع تطوير الكرة السعودية.

وتولى جيرارد تدريب الاتفاق في صيف 2023، ليقود الفرق لتحقيق نتائج طيبة في دوري روشن السعودي، حيث كان ينافس على صدارة الترتيب، قبل أن تتراجع النتائج قليلًا ليبقى في منتصف الجدول.

وقال ستيفن خلال تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: "أعتقد أن الفرص التي أتيحت لي من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربتي مع أستون فيلا لم تكن مناسبة وكانت عالية المخاطر، والفشل فيها كان سيكون بمثابة الضربة القاضية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "عندما أوقع على عقد يجب أن أكون مخلصًا حتى النهاية، وأريد مواصلة البناء على العمل الذي أنجزناه داخل وخارج الملعب بنادي الاتفاق، وأنظر دائمًا إلى المدربين هنا في السعودية وأتنافس مهم، والدوري يستمر في النمو وأنا جزء منه".

واستطرد قائلًا: "أريد أن أكون وفيًا للأشخاص الذين كانوا أوفياء لي، وأريد أن أحدث فارقًا بطريقة إيجابية".

وعن تجديد عقده مع الاتفاق قال جيرارد: "المسؤولون رأونا نعمل كمجموعة من الموظفين بشكل جيد، وشاهدوا الفريق والروح القتالية والتحليلات، وشعروا بالسعادة بما قدمناه، وهذا ما تسبب في عرض تجديد العقد لموسمين".