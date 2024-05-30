رومان سايس: الشباب جعلني أرى الشمس ورونالدو يصعب تكراره.. وحمد الله أفضل من بونو!

سايس يختار نجم الأهلي كأفضل لاعب عربي في العالم..

أعرب المدافع المغربي رومان سايس، المحترف في صفوف الشباب، عن سعادته بتجربته في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء مع الليوث، تزامنًا مع قرب انتهاء فترة إعارته.

وانتقل رومان سايس إلى صفوف الشباب، في سبتمبر الماضي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادمًا من السد القطري، وشارك المغربي في 28 مباراة في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وقال سايس، في حوار مع برنامج "أكشن مع وليد"، إن مشكلته الوحيدة مع السد، أنهم تعاقدوا معه دون أن يلعب بسبب وجود الكثير من الأجانب، وكان يستحيل تسجيله، مضيفًا أن أجواء المملكة جعلته يرى الشمس، بعدما كان بعيدًا عن الشمس خلال فترة احترافه في 6 سنوات بإنجلترا، والشباب هو أفضل نادٍ سعودي بالنسبة له، حتى في وجود أندية منافسة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، معربًا عن تمنياته بالبقاء مع الشباب، والأمر يعود إلى النادي الذي لديه نفس الرغبة، وهناك محادثات بين الطرفين، كما يعود إلى السد القطري.

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وأوضح سايس أنه ليس أفضل لاعب مغربي في السعودية، مضيفًا "الأفضل هو عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، لأنه لعب سنوات طويلة في المملكة، وأيضًا هناك الحارس ياسين بونو الذي قدم أشياءً رائعة في موسمه الأول مع الهلال، وهناك الحارس منير المحمدي أيضًا"، كما أفضل أن عدم تواصل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي مع حمد الله هو أمر يعود إلى المدرب، وهناك العديد من اللاعبين المغاربة الذين لم يتحدث معهم الركراكي.

وتحدث سايس عن الجزائري رياض محرز، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب عربي في العالم، مضيفًا أن محرز صديقه، والجميع لم يرَ إمكانياته بعد في السعودية، كما اختاره سايس مع ياسين بونو كأفضل اللاعبين العرب في دوري روشن السعودي، فيما علّق على أفضل لاعب سعودي، قائلًا "لا يمكنني تحديده بسهولة، لوجود العديد من اللاعبين المتميزين، ولكني أحب سالم الدوسري، لاعب الهلال، لأنه لاعب جيد يتمتع بالثقة ولديه أرقام جيدة، وكذلك مهاجم الأهلي فراس البريكان، وثنائي الشباب متعب الحربي ومصعب الجوير.

وأشاد سايس بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بقوله "هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، فهو أفضل مثال للإنجازات ويظهر للناس ما هي كرة القدم، ويقدم مثالًا يصعب تكراره في الروح والعزيمة، كأن تكون هدافًا للدوري بعمر 39 عامًا"، فيما وصف هدفه في مرمى الهلال بأنه أفضل هدف بمسيرته، وسبق أن سجل هدفين مع وولفرهامبتون الإنجليزي أيضًا من خارج منطقة الجزاء.

وأكد رومان سايس أن الكرة السعودية في طور النمو، بعدما قام المسؤولون بالتعاقد مع نجوم عالميين، ويقومون بتطوير البنية التحتية، وأن الشعب السعودي عاشق ومحب لكرة القدم، وكل شيء في المملكة يساعد على تحقيق مشروع ناجح، مضيفًا أن فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم أعطى لكل المنتخبات العربية الأمل، وما حققه المنتخب المغربي في المونديال ببلوغ نصف النهائي سيظل في ذاكرة التاريخ.