أخبار الهلال اليوم | تهديد متعب الحربي بالإيقاف، وعودة نيمار للتدريبات ولكن!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 سبتمبر 2024.
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كان كارلو أنشيلوتي قد هدد بعدم لعب البطولة!
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"لا نتدخل وهذا دورنا" .. رابطة دوري المحترفين ترد على اتهام "سعد اللذيذ" بالمسؤولية عن احتراف سعود عبد الحميد
نائب رئيس الرابطة اتهم بالوقوف خلف رحيل المدافع السعودي عن الهلال
"هذا ما قلته لسعود عبد الحميد ودي روسي" .. روبرتو مانشيني يُوضح حقيقة دوره في انتقال نجم الهلال إلى روما
المدرب اتهم من بعض الهلاليين بأنه العقل المدبر لاحتراف المدافع السعودي
المفاجآت لا تنتهي مع كرة القدم السعودية
الملايين يترقبون عودة نيمار إلى الملاعب..
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ماذا حدث في الهلال؟..
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