تطورات جديدة .. نيمار يشارك في تدريبات الهلال لأول مرة و"مفاجأة وراء هذا القرار!"

الملايين يترقبون عودة نيمار إلى الملاعب..

فاجأ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال التدريبات الجماعية، مساء يوم الثلاثاء.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، مشاركة نيمار في جزء من التدريبات الجماعية للزعيم الهلالي، مساء يوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ إصابته.

أباعود أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن عودة الساحر البرازيلي إلى مباريات الهلال، أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ بعد هذه التطورات المفاجئة.

وأكد الإعلامي الرياضي أن الهلال سيستغنى عن ظهيره الأيسر البرازيلي رينان لودي؛ من أجل إعادة تسجيل نيمار جونيور في قائمة الفريق الأول، مجددًا.

ومن ناحيته.. كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، عن أن مشاركة نيمار في الجزء الأول من تدريبات الهلال "الجماعية"، أمر اعتيادي ويطبقه اللاعب البرازيلي، منذ أسابيع.

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مشاركة نيمار جونيور في تدريبات الفريق الهلالي؛ تقتصر على عمليات "التسخين" فقط.

وشدد أخصائي العلاج الطبيعي على أن هذه المشاركة، لها فوائد نفسية كبيرة للغاية بالنسبة لنيمار؛ حيث تعيد الثقة له بشكل تدريجي؛ في إشارة إلى أنها لا تعني شفائه التام من الإصابة أو جاهزيته للمباريات كما يعتقد البعض.