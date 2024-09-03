"متعب الحربي مهدد بالإيقاف" .. أزمة قانونية جديدة في صفقة الهلال الضخمة

جدل كبير بسبب صفقة متعب الحربي..

يبدو أن الجدل القانوني لن يتوقف؛ بخصوص صفقة انتقال الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، من نادي الشباب السعودي إلى عملاق الرياض الهلال.

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الهلال أعلن يوم الأحد الماضي، التعاقد مع الحربي، مقابل 123 مليون ريال سعودي تقريبًا - حسب كافة التقارير -؛ وذلك بعد أن كانت الصفقة في طريقها إلى الغريم النصر.

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وبعد هذا التحول الكبير.. ألمح القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى إمكانية وجود "شبهة تلاعب" في الصفقة؛ وذلك بإعطاء رئيس الشباب محمد المنجم، موافقة كتابية للنصر لضم الحربي، قبل أن يتراجع ويبيع اللاعب إلى الزعيم الهلالي.

الأمير عاد وهذه المرة في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، ليعلن إمكانية تعرض اللاعب نفسه إلى عقوبة الإيقاف، بعد تحول صفقته من النصر إلى الهلال، خلال صيف العام الحالي.

وكشف الأمير عن أن متعب الحربي، وقع على عقود الانتقال إلى النصر بالفعل - وحسب تأكيد الكثيرون -، خلال مفاوضات إدارة العالمي مع الشباب، قبل أن تتعثر الصفقة، وينتقل بشكل نهائي إلى الهلال.

وأشار القانوني الرياضي إلى أن توقيع الحربي للنصر "غير ملزم"، باعتبار أن الشباب لم يوقع على العقود من ناحيته، وكذلك لأن اللاعب كان مرتبطًا وقتها بعقد مع الليث حتى يونيو 2026، وليس في الفترة الحرة.

وشدد أحمد الأمير على أن اللاعب تسرع في التوقيع لنادي النصر، خلال المفاوضات؛ حيث جاء ذلك كوسيلة منه للضغط على الشباب وقتها، للموافقة على عرض العالمي؛ وهو ما قد يتسبب في توقيع عقوبات رسمية عليه - وفقًا للوائح والقوانين -.

وأعلن الأمير أن الحربي البالغ من العمر 24 سنة، قد يتعرض لغرامة مالية أو عقوبة الإيقاف، نتيجة هذا التصرف؛ لكن.. ذلك يتطلب أمرين على النحو التالي:

- شكوى رسمية من نادي الشباب ضد متعب الحربي "وهو أمر مستبعد".

- تدخل لجنة الاحتراف "من تلقاء نفسها"، وثبوت وجود انتهاكات أو سلوك تعسفي من متعب الحربي.

وفي النهاية.. أكد الأمير على أن الفقرة الأولى من المادة السادسة بلائحة الاحتراف؛ تعطي اللجنة حق التدخل من تلقاء نفسها في واقعة متعب الحربي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.