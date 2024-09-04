كشف عن الشعار والأغنية .. فيفا يُحارب "مزاعم" إلغاء كأس العالم للأندية 2025 بخطوات عملية

كان كارلو أنشيلوتي قد هدد بعدم لعب البطولة!

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوات عملية تمامًا للرد على مزاعم إلغاء كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا صيف 2025، حيث كشف اليوم عن شعار البطولة وهويتها الصوتية.

النسخة القادمة من مونديال الأندية ستكون الأكبر في تاريخ البطولة، حيث سيُشارك فيها 32 ناديًا من مختلف قارات العالم، عُرف منهم 30 حتى الآن ويتبقى فريق من أمريكا الجنوبية بجانب النادي المنظم، وستقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

فيفا نشر بيان رسمي وصف به الشعار الجديد بالقول "الشعار يستلهم تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة "C – W – C" لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يُعدّل الشعار ليُستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة. يتضمن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحةً فارغةً في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة؛ وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح فيفا أن أغنية (Freed from Desire - التحرر من الرغبة) للمغنية غالا ستكون الهوية الصوتية للبطولة، وأضاف "هذه الأغنية باتت تمثّل نشيدًا جامعًا لجماهير كرة القدم، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية على مدار العقدين الماضيين"، وقد وجه الدعوة إلى الجماهير لإظهار الجوانب المميزة للأندية التي تشجعها من خلال إطلاق شعار "انقل ناديك للعالمية".

وظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت عبر حسابات فيفا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لقطات لمختلف الأندية المتأهلة للبطولة ومنها ريال مدريد الذي سبق أن عارض مدربه كارلو أنشيلوتي خوض البطولة، متهمًا فيفا بعدم تخصيص جوائز مالية مجدية لها، وهو الأمر الذي نفاه النادي عبر بيان رسمي فيما بعد.

ونقل فيفا عن رئيسه، جياني إنفانتينو، قوله بتلك المناسبة "إنها لحظة استثنائية. نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو ما يُشكل بداية حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية. سيلتقي 32 من أفضل الأندية من كافة أركان المعمورة للتنافس في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليو 2025. إنهم القلب النابض للبطولة. ولا يسعنا الانتظار. سيلتقي 32 من أفضل أندية العالم على الساحة العالمية ليُتوج نادٍ واحد كبطلٍ".

أتم "ولهذا، نحن بانتظاركم أنتم، الجماهير من كافة أرجاء العالم، لتسردوا حكاية أنديتكم وتجلبوا شغفكم ودعمكم وتُظهروا للعالم بأسره معدن ناديكم الحقيقي وتنقلوه للعالمية".

يُشار إلى أن أن قائمة المتأهلين للبطولة تضم أندية مثل الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي وريال مدريد وتشيلسي وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وإنتر وباريس سان جيرمان.