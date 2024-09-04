"لا نتدخل وهذا دورنا" .. رابطة دوري المحترفين ترد على اتهام "سعد اللذيذ" بالمسؤولية عن احتراف سعود عبد الحميد

نائب رئيس الرابطة اتهم بالوقوف خلف رحيل المدافع السعودي عن الهلال

ردت رابطة دوري المحترفين على الاتهامات التي طالت نائب رئيسها، سعد اللذيذ، حول دوره المباشر والمهم في انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما على عكس رغبة المسؤولين في ناديه.

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المدافع السعودي حارب الجميع في الهلال وامتنع عن تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2026 ليُحقق حلمه بالاحتراف في أوروبا، وقد انضم بالفعل إلى روما وسط حديث عن دور جهات عليا في إقناع إدارة فهد بن نافل وأن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع وطني يهدف لاحتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كانت قد نشرت تقريرًا وصفت خلاله اللذيذ بأنه مهندس صفقة احتراف عبد الحميد في روما، ولكن رابطة الدوري أوضحت للصحيفة أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى أن دور الرابطة يقتصر على دعم الأندية السعودية بشبكة علاقاتها الواسعة في أوروبا.

وأضافت الرابطة في إيضاحها للصحيفة السعودية "رابطة الدوري السعودي للمحترفين تود التأكيد مجدداً أن دور الرابطة في هذا الموضوع هو دعم الأندية السعودية من خلال شبكة العلاقات التي تملكها مع الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين الرسميين، وقنوات التواصل المتوفرة لديها وما يردها من اتصالات تتضمن رغبات الأندية الأوروبية بالتعاقد مع بعض اللاعبين السعوديين، والتنسيق بين هذه الأندية والأندية السعودية، وتسهيل عملية التواصل بينهم".

وأكدت الرابطة أن المفاوضات حول احتراف أي لاعب سعودي تتم بين الناديين المعنيين واللاعب فقط دون أي تدخل من جانبها، وأن تلك المفاوضات تجري وفقًا لمصالح جميع الأطراف، ولكنها في نفس الوقت أوضحت أن احتراف أي لاعب سعودي خارجيًا هو في مصلحة كرة القدم السعودية في المقام الأول.