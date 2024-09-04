"هذا ما قلته لسعود عبد الحميد ودي روسي" .. روبرتو مانشيني يُوضح حقيقة دوره في انتقال نجم الهلال إلى روما

المدرب اتهم من بعض الهلاليين بأنه العقل المدبر لاحتراف المدافع السعودي

رد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية على الأخبار التي تحدثت عن دوره المهم في انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما، موضحًا أن دوره اقتصر فقط على تقديم النصيحة والإجابة على أسئلة اللاعب ودانييلي دي روسي المدير الفني للفريق الإيطالي.

المدافع السعودي أصبح أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي، وقد حارب بقوة للإقدام على تلك الخطوة في ظل رفض مسؤولي الهلال التفريط به حتى الرمق الأخير، وقد قيل أن تدخل جهات عليا في السعودية تهدف لتشجيع احتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز ضمن مشروع قومي يهدف إلى ذلك كان السبب في موافقة فهد بن نافل وإدارته.

مانشيني استغل المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية وإندونيسيا مساء الخميس القادم في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 للرد على كل الاتهامات التي طالته مؤخرًا، قائلًا "أنا لست صاحب فكرة احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا، وإن كنت أرى أن تلك خطوة جيدة، فالمنتخب لديه استحقاقات كبيرة قادمة وتواجد لاعبيه في أوروبا يخدمه تمامًا، وصولنا لمستوى اليابان وكرويا الجنوبية وأستراليا مرهون بتواجد عدد كبير من لاعبينا في أوروبا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "سعود تحدث معي منذ 6 أشهر عن رغبته في الاحتراف في إنجلترا أو إيطاليا، وقد نصحته بالإقدام على تلك الخطوة لكن لم أتدخل أبدًا في المفاوضات، دي روسي سألني عن اللاعب وأجبته أنه جيد جدًا خاصة على المستوى البدني وقادر على اللعب في أوروبا لكن بحاجة للتطور أولًا للانسجام مع البلد الجديد والدوري الجديد".

وأتم المدرب الإيطالي قائلًا في تلك النقطة "شاهدنا العديد من نجوم العالم يرغبون بالقدوم إلى الدوري السعودي، لماذا إذًا لا يخرج اللاعبون السعوديون للعب في أوروبا؟ هذا أمر جيد للمنتخب بالطبع".