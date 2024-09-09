أخبار الهلال اليوم | رسالة مثيرة من نيمار بعد استبعاده وروبن نيفيش يتصدى للهجوم على السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خسائر الهلال تتوالى بعد متعب الحربي .. إصابة لاعب جديد في المنتخب السعودي قبل مواجهة الصين

من هنا حتى نهاية معسكر المنتخب السعودي الحالي، يضع مسؤولو الهلال أيديهم على قلوبهم في ظل توالي إصابات نجوم الفريق. (طالع التفاصيل)

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الجدل متواصل .. رسالة مثيرة من نيمار بعد أنباء "عدم تسجيله" في قائمة الهلال

جدل كبير يحيط بمستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي يتعافى حاليًا من إصابة "القطع في الرباط الصليبي". (طالع التفاصيل)

إهانة لجمهور الهلال ووصف النصراويين بـ"الأغبياء" واستهزاء بالاتحاد .. عندما ينسى المعلق دوره ويخرج عن النص!

أن تكون معلقًا لا يعني فقط أن تملك نبرة صوت مقبولة أو حصيلة معلومات كافية أو حتى قدرة على وصف أحداث المباريات بطريقة مشوقة للمستمع.

كل هذا ربما لا يعني أي شيء إن فقدت "اللباقة" و"سرعة البديهة"، والأهم "الحيادية" في الحديث.

وبتخصيص الحديث عن الوسط السعودي فحدث ولا حرج عن حملات جماهيرية خرجت ضد عدد من المعلقين في مواقف مختلفة، نستعرض أبرز في التقرير التالي. (طالع التفاصيل)

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نيفيش: أنا ورونالدو أثبتنا جودة الكرة السعودية.. واسألوا "GPS"!

تغنى البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، بقائده في المنتخب كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والذي سجل هدف الفوز على اسكتلندا (2-1) أمس الأحد في دوري الأمم الأوروبية. (طالع التفاصيل)

"غير منضبط ويغيب قبل أعياد الميلاد" .. رسالة تحذير لبرنامج الاستقطاب بمنع تكرار خطأ الهلال مع نيمار!

أزماته لا تتوقف، هكذا وصف حال البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، الذي يُتوقع استمرار غيابه عن الملاعب حتى شهر يناير المُقبل، بعد ورود أنباء مفاجئة بأن نجم برشلونة الأسبق، لم يتعافَ بشكل نهائي من إصابته. (طالع التفاصيل)

لا تجعلوا الأهلي "كبش فداء" .. سيناريو قمة الهلال ينهي أزمة الرابطة دون نقل مباراة الاتحاد

الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وكافة الحلول صعبة، في صراع بين ناديي الأهلي والاتحاد على الأحق بخوض مباراته المُقبلة، على ملعب الجوهرة المشعة، الأول سيلعب مواجهة آسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني، والثاني سيواجه الوحدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

هروب تكتيكي من فهد بن نافل على "سؤال حاسم" حول صفقة سعود عبدالحميد إلى روما

هل كان هروبًا تكتيكيًا؟ هكذا بدا فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، غامضًا بشأن تصريحه حول مدى تعويض النادي عن رحيل سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

فيديو | استفزاز ميسي ورونالدو يؤتي بثماره .. جماهير الصين تعترض طريق علي البليهي إلى حافلة السعودية!

يبدو أن علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، أصبح ذا شهرة واسعة، وهو الذي عُرف بلقطاته المثيرة للجدل، ومشاركته مع الأخضر في تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز على الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022). (طالع التفاصيل)

كابوس "صفقة الـ123 مليون" .. متعب الحربي يوجه صدمة للهلال قبل مباراة الاتحاد!

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، نبأ صادمًا حول متعب الحربي، الظهير الأيسر الجديد، والذي تعرض للإصابة، أثناء مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، في الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيا ت الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

"يعاني من خلل في بيئته" .. الطريقي يهاجم مشجعًا تمنى إصابة رينان لودي بالرباط الصليبي!

رغم كونه مصدر انتقاد واسع لدى الجماهير الهلالية، إلا أن الأمر وصل لدى البعض إلى درجة التمنى بتعرض البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للهلال، للإصابة في الرباط الصليبي، وكسر مضاعف في عظم الساق. (طالع التفاصيل)

"كنت مثل الشلهوب" .. إعلامي شهير يتحدث لأول مرة عن تجربته كلاعب كرة قدم!

كشف الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، عن تجربته كلاعب كرة قدم لأول مرة، مضيفًا أنه لم يكن لاعب حواري، ولكنه سبق وأن لعب في أحد الأندية، أثناء فترة شبابه. (طالع التفاصيل)

أندية دوري روشن بدون الدعم .. الوليد بن طلال ينقذ الهلال وأعضاء الجهاز الطبي يشاركون في المباريات!

موسم ميركاتو هادئ؟ كان يمكننا قول ذلك قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث كانت حركة الانتقالات الأبرز تتمحور حول ثلاثة أندية، وهي (الاتحاد، القادسية، ونيوم في الدرجة الأولى). (طالع التفاصيل)

نجم البريميرليج.. الدوري السعودي يهدد صفقة مجانية لبرشلونة!

يستهدف برشلونة التعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط المميزين في صفقة مجانية بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)