الجدل متواصل .. رسالة مثيرة من نيمار بعد أنباء "عدم تسجيله" في قائمة الهلال

الملايين يترقبون مصير نيمار مع نادي الهلال..

جدل كبير يحيط بمستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي يتعافى حاليًا من إصابة "القطع في الرباط الصليبي".

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة "الرباط الصليبي"، التي تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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ونظرًا لعدم شفائه 100% حتى الآن، وإمكانية تأخر عودته إلى شهر نوفمبر القادم، تضاربت الأنباء بشأن مصير الساحر البرازيلي مع الهلال؛ حيث زعمت بعض التقارير المحلية والعالمية، أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم، طلب عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول، حتى يناير 2025.

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وفي أول رسالة بعد هذه الأنباء.. نشر نيمار جونيور صورة شخصية له عبر موقع "إنستجرام"، مساء اليوم الإثنين، وهو يرتدي قميص الهلال، ويجري بعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وعلق نيمار على هذه الصورة؛ قائلًا: "أعمل في صمت.. لا تستسلم"؛ في إشارة إلى أنه يواصل القتال على المستوى الشخصي بعد الإصابة، بعيدًا عن أي ضوضاء محيطة بشأن مستقبله.

جدير بالذكر أن الهلال توّج بالثلاثية المحلية التاريخية، في الموسم الماضي، على الرغم من إصابة نيمار؛ كما أن الفريق بدأ العام الرياضي الحالي 2024-2025، بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي أيضًا.