أندية دوري روشن بدون الدعم .. الوليد بن طلال ينقذ الهلال وأعضاء الجهاز الطبي يشاركون في المباريات!

ماذا حدث في سوق الميركاتو السعودي؟

موسم ميركاتو هادئ؟ كان يمكننا قول ذلك قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث كانت حركة الانتقالات الأبرز تتمحور حول ثلاثة أندية، وهي (الاتحاد، القادسية، ونيوم في الدرجة الأولى).

الهلال والنصر لا يجدان الدعم من لجنة الاستقطاب، لاستنفاد ميزانية التعاقدات في ميركاتو 2023-2024، ورئيس الأهلي يصرح للجماهير "ليس لدينا أموال"، ويظل الاتحاد والقادسية، أصحاب البصمة الأبرز في ميركاتو دوري روشن، بضم نجوم مثل موسى ديابي، حسام عوار، ناتشو فيرنانديز، بيير أوباميانج.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

التأجيل في ضم الصفقات الكبرى، أثار جدلًا واسعًا، وطالب عدد من جماهير أندية دوري روشن، بالتعاقدات لسد الثغور في مراكزها، وتسبب تأخير الدعم، في أزمات للأندية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفجأة تنقلب الأحوال بعد نهاية كأس الدرعية للسوبر السعودي، ومع انطلاق دوري روشن السعودي، تنفجر حركة الأندية بشكل مفاجئ، فشاهدنا صراعًا انتزاع الهلال لصفقة متعب الحربي، نجم الشباب، من النصر، وضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، فيما أكمل النصر صفقاته، بعد ضم الحارس بينتو، بالتعاقد مع مواطنه ويسلي جاسوفا، وآنخيل جابرييل ومحمد سيماكان، بينما يعد الأهلي صاحب الحركة الأقل بين أندية الصندوق، حيث اكتفى بالثنائي أليكساندر وإيفان توني.

السؤال هو "ماذا تغير فجأة؟ ولماذا تأخرت حركة التعاقدات حتى الساعات الأخيرة؟ وأين كان هذا الدعم في فترة إعداد الأندية؟"، علمًا بأن تأخر الصفقات سيلقي بظلاله على تأخر الانسجام بين اللاعبين، وقد يؤثر بدوره على أداء الفرق خلال الموسم.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي نتجت عن تأخر الدعم، وما نتج عنه حول استعدادات الأندية للموسم الجديد..