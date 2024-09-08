ماذا قال؟

هل كان هروبًا تكتيكيًا؟ هكذا بدا فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، غامضًا بشأن تصريحه حول مدى تعويض النادي عن رحيل سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

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وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما، مقابل 2.5 مليون يورو، خلال موسم الميركاتو الصيفي، فيما نجح الهلال في تعويض رحيله بالتعاقد رسميًا مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2027، فيما أفادت تقارير بأن كانسيلو سيحصل على 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

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ونشر الإعلامي معتز الدعيج، مقطع فيديو، لسؤال تلقاه فهد بن نافل، حول حصول الهلال على تعويض من رحيله ظهيره إلى روما، وفق تأكيدات إعلامية بأن أي لاعب سيرحل إلى أوروبا، سيحصل فريقه على تعويض مالي، كما أنه في حالة عودة اللاعب إلى دوري روشن السعودي، فلن ينتقل إلى نادٍ آخر.

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وعلّق ابن نافل قائلًا "لم أتحدث مطلقًا حول الأمور المالية في الصفقات في حياتي، وإن شاء الله نادينا في مكان مميز، وسيستمر في ريادته، ونعمل لتعزيز ريادتنا بالعناصر التي تفيد المجموعة".

يذكر أن الإعلامي أحمد العجلان، قد أثار جدلًا بهذا الشأن، قائلًا إن إدارة الهلال حصلت على وعد من لجنة الاستقطاب، بدعم صفقة جواو كانسيلو، حال الموافقة على رحيل سعود عبد الحميد إلى روما، ثم فوجئت الإدارة برسالة بريد إليكتروني، مفادها بأن يتحمل النادي تكاليف الصفقة بالكامل.