كابوس "صفقة الـ123 مليون" .. متعب الحربي يوجه صدمة للهلال قبل مباراة الاتحاد!

تعرض لإصابة عضلية في مباراة إندونيسيا..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، نبأ صادمًا حول متعب الحربي، الظهير الأيسر الجديد، والذي تعرض للإصابة، أثناء مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، في الجولة الأولى من الدور الثالث في التصفيا ت الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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ويواصل متعب الحربي، المنتقل حديثًا إلى صفوف الهلال، تدريباته التأهيلية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق، ليتأكد غيابه عن مباراة السعودية أمام الصين، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026، وذلك بعد خروجه مصابًا في مباراة إندونيسيا، خلال الدقيقة 33، ليشارك سعود عبد الحميد بديلًا له، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الهلال سيفتقد خدمات متعب الحربي لمدة تتراوح بين 10-14 يومًا، بعد إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في الساق، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي في النادي، فور عودة بعثة الأخضر من الصين.

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وطبقًا لذلك، فإن متعب الحربي سيغيب عن ثلاث مباريات، حال استمرار تأهيله لأسبوعين، ليغيب عن مباراة الرياض، في 14 سبتمبر، ثم كلاسيكو الاتحاد في 21 سبتمبر، وتقام المباراتان على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وبينهما يستهل الهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الريان القطري على ملعب أحمد بن علي، في السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان الهلال قد تعاقد رسميًا مع متعب الحربي، قادمًا من صفوف الشباب، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة 5 مواسم، بعد منافسة شرسة مع النصر، في صفقة كلفت الهلال مبلغ 123 مليون ريال، مع إعارة مصعب الجوير للشباب.