"يعاني من خلل في بيئته" .. الطريقي يهاجم مشجعًا تمنى إصابة رينان لودي بالرباط الصليبي!

رينان لودي تعرض للكثير من الانتقادات..

رغم كونه مصدر انتقاد واسع لدى الجماهير الهلالية، إلا أن الأمر وصل لدى البعض إلى درجة التمنى بتعرض البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للهلال، للإصابة في الرباط الصليبي، وكسر مضاعف في عظم الساق.

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وكان الإعلامي عبد الرحمن أباعود، قد كشف عن اقتراب إدارة الهلال من قيد رينان لودي في قائمة أجانب الهلال، بدلًا من مواطنه نيمار جونيور، بداعي فشل الأخير في تجاوز اختبار أخير تم قبل يومين، وقد يحتاج لفترة أطول من التأهيل، فيما يرى المدرب جورج جيسوس، بأن عدد المباريات قليل قبل يناير، لوجود توقفات طويلة، وبإمكانه انتظار التسجيل لنيمار حتى الفترة الشتوية.

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وقام أحد النشطاء عبر منصة (إكس)، بالدعاء على رينان لودي، بإصابته برباط صليبي وكسر مضاعف بعظم الساق، ليرد عليه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، برسالة هجومية، قال فيها "ألا تحب شخص/ لاعب، لا يعني أن تتمنى له المصائب، يبدو أنه عاش ببيئة سببت له هذا الخلل".

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وأضاف "الطفل يتأثر بالبيئة المحيط به (البيت/ المدرسة)، ويمتد أثرها على كل شيء بحياته. وبما أن الحديث هنا عن لغته، فالبيئة التي يعيش بها الطفل لا تعلمه معنى الكلمات فقط بل والانفعالات النفسية اتجاهها. وقد يكون الدعاء على بعضهم عادة اكتسبها، أو يكون الخلل فيه هو وحده".

وبات مستقبل رينان لودي مع الهلال مثار جدل، بعد التعاقد رسميًا مع متعب الحربي لشغل مركز الظهير الأيسر، بعقد لمدة 5 مواسم، فيما يرتبط لودي بعقد مع الزعيم حتى صيف 2027.