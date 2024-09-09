إهانة لجمهور الهلال ووصف النصراويين بـ"الأغبياء" واستهزاء بالاتحاد .. عندما ينسى المعلق دوره ويخرج عن النص!

سقطات المعلقين تحت مقصلة الجماهير..

أن تكون معلقًا لا يعني فقط أن تملك نبرة صوت مقبولة أو حصيلة معلومات كافية أو حتى قدرة على وصف أحداث المباريات بطريقة مشوقة للمستمع.

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كل هذا ربما لا يعني أي شيء إن فقدت "اللباقة" و"سرعة البديهة"، والأهم "الحيادية" في الحديث.

يقولون "غلطة الشاطر بألف"، ونقول "غلطة المعلق بمليون"، نعم! هي كذلك دون مبالغة، إذ أنها قادرة على الإطاحة به من وظيفته بشكل كامل في ظل تربص الجماهير بكل شاردة وواردة خاصة بفريقها.

GOAL

وبتخصيص الحديث عن الوسط السعودي فحدث ولا حرج عن حملات جماهيرية خرجت ضد عدد من المعلقين في مواقف مختلفة، نستعرض أبرزها في السطور التالية..