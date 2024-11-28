أخبار الهلال اليوم | تفاعل نجم ميلان مع لفتة الجمهور .. وتصرف مثير من حكم لقاء السد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

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كواليس مثيرة .. خطوة جديدة من فنربخشه لحسم صفقة أليكساندر ميتروفيتش و"هذه رغبة نجم الهلال!"

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اتخذ العملاق التركي فنربخشه، خطوة جديدة مهمة؛ للتعاقد مع النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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"بعد اتهامات التآمر على الهلال وسرقته تحكيميًا أمام السد" .. قرار رسمي عاجل من الاتحاد الآسيوي!

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا عاجلًا؛ بعد الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ وخاصة "القمة الخليجية" التي جمعت بين الهلال السعودي والسد القطري. "اقرأ التفاصيل"

"عشت لحظات مقلقة!" .. مالكوم يوجه رسالة إلى الجماهير ويحسم مصيره من ديربي الهلال والشباب

وجّه النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال السعودي، "رسالة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم وعشاقه في كل مكان؛ وذلك بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين. "اقرأ التفاصيل"

بعد الجدل التحكيمي في لقاء السد .. رئيس النصر الأسبق يُلمح بسخرية بسبب دفاع "المسحل" عن الهلال آسيويًا!

رفض مسلي آل معمر رئيس النصر الأسبق، أن يمر البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن التحقيق في اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، خلال مباراة الهلال ضد السد القطري التي أقيمت أمس الثلاثاء، مرور الكرام، إذ خرج بتعليق مثير للجدل! "اقرأ التفاصيل"

لم يتحمل هجوم الجماهير .. تصرف مفاجئ من حكم لقاء الهلال والسد المثير للجدل!

لم يتحمل الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، هجوم جماهير الهلال خلال الساعات الماضية، بعد مباراة الزعيم السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

"هل كنتم جاهزين؟!" .. مفاجأة في خطاب "الآسيوي" إلى طاقم تحكيم الهلال والسد بعد الأزمة الكبرى

لا تزال أصداء القمة الآسيوية الكبرى، التي جمعت بين ناديي الهلال السعودي والسد القطري، مساء أمس الثلاثاء، تخيم على الأجواء داخل الاتحاد القاري للعبة. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

يخطب ود الزعيم؟ .. تفاعل نجم ميلان مع لفتة جمهور الهلال يثير التساؤلات!

أثار أحد نجوم ميلان الإيطالي التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تفاعله مع لافتة لجماهير نادي الهلال خلال إحدى المباريات. "اقرأ التفاصيل"

نظرة على "المشاغب" جورج جيسوس .. رحلة مدرب الهلال من "تقليل" الدوري السعودي إلى التشكيك في التحكيم

سيظل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أحد الأسماء التي لن تنسى في تاريخ الملاعب السعودية، بعدما صنع واحدًا من أنجح مواسم الزعيم عبر تاريخه، بتحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية بـ34 مباراة، فضلًا عن الفوز بالثلاثية السعودية، وتحقيق سلسلة لا هزيمة للهلال على مدار 550 يوم. "اقرأ التفاصيل"

لا يعني إيقاف الحكم .. تفسير بيان الاتحاد الآسيوي يحبط جماهير الهلال بعد التعادل مع السد القطري

كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن توضيح بشأن بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي صدر عقب مباراة الهلال والسد القطري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرا التفاصيل"

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تعاطف إماراتي واعتراف قطري .. تضامن خليجي مع الهلال بعد مواجهة السد المثيرة تحكيميًا!

تُسيطر الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل، في مباراة الهلال ضد السد القطري، على أجواء الشارع الكروي السعودي والخليجي، بسبب ما شهدته المباراة. "اقرأ التفاصيل"

"النصر تعرض لمجزرة تحكيمية ولم يتحرك أحد!" .. موقف الهلال واتحاد الكرة "الرسمي" من أزمة مباراة السد

لا تزال تبعيات أزمة التحكيم في مباراة الهلال ضد السد القطري، في الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوية، قائمة، وذلك بعد توجيه اتهامات للاتحاد الآسيوي بالتآمر ضد بطل الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بطل كارثة الدوري التركي .. جدل بشأن حكم مباراة الهلال والشباب بدوري روشن!

استقرت لجنة الحكام على الحكم الذي سيقود مباراة الشباب ضد الهلال، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعوي. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو ينافس ميسي وعودة صراع رودري وفينيسيوس .. القوائم النهائية لـ"الأفضل" من جلوب سوكر

كشفت الصفحة الرسمية لجوائز "جلوب سوكر"، اليوم (الخميس)، الستار عن القوائم النهائية للمرشحين على جوائز الأفضل في العالم والشرق الأوسط خلال عام 2024. "اقرأ التفاصيل"