"النصر تعرض لمجزرة تحكيمية ولم يتحرك أحد!" .. موقف الهلال واتحاد الكرة "الرسمي" من أزمة مباراة السد

ردًا على أزمة الحكم الكوري كيم يونج هيوك في مباراة الهلال والسد القطري..

لا تزال تبعيات أزمة التحكيم في مباراة الهلال ضد السد القطري، في الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوية، قائمة، وذلك بعد توجيه اتهامات للاتحاد الآسيوي بالتآمر ضد بطل الدوري السعودي.

الهلال تعادل مع السد بنتيجة (1-1)، على ملعب جاسم بن حمد، فيما اعترض المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على عدم احتساب الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، لأكثر من ركلة جزاء، وهو الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا بين الجماهير الهلالية، قبل أن يخرج الاتحاد الآسيوي ببيان رسمي، يعلن خلاله عن إجراء تقييم شامل لأداء الحكام في مباريات الجولة الخامسة، وعمل مراجعة تفصيلية لقرارات التحكيم، ومعالجة أي أخطاء محتملة، أو نقاط مثيرة للقلق، بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات الخاصة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، إن كلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الهلال، لم يتقدما بأي شكوى رسمية ضد قرارات التحكيم في مباراة السد القطري.

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وذكر الخبير التحكيمي فهد المرداسي، الذي أكد وجود 4 ركلات جزاء للهلال لم يتم احتسابها، أن الحكم الكوري كيم يونج هيوك، يعد من الحكام الجيدين، ولكنه لم يوفق في لقاء السد، مضيفًا أن الحكم الياباني نيشيمورا، الذي أدار نهائي أبطال آسيا 2014، بين الهلال وويسترن سيدني الأسترالي، كان من أفضل الحكام الآسيوي، قبل المباراة، فيما تم استبعاده من التحكيم في القارة بعد النهائي.

من جانبه، قال الناقد علي المرشود، إن بيان الاتحاد الآسيوي، يعد الأول من نوعه على مستوى القارة - بالنسبة للأندية -، متسائلًا "هل يجب أن يكون هناك صوت عالٍ وهجوم كبير، كي يُصدر البيان، النصر تعرض لمجزرة تحكيمية أمام شباب الأهلي الإماراتي، ولم يتحرك أو يتحدث أحد، وكان النصر يستحق حينها 5 ركلات جزاء".

واستشهد المرشود بعدد من الوقائع التي تعرض لها النصر على المستوى التحكيمي في مبارياته الآسيوية، أبرزها أمام الغرافة القطري، في الجولة الماضية وعدم احتساب ركلة جزاء في بداية المباراة، وكذلك لقاء النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، في الأول بارك، مضيفًا أن اللقطة التي شهدت طرد المدافع علي لاجامي، كانت في الأصل (ركلة زاوية)، فضلًا عن ربع نهائي آسيا 2019، بعدما خرج النصر أمام السد في الإياب بنتيجة (3-1)، وكانت هناك جزائية لم تحتسب.