"هل كنتم جاهزين؟!" .. مفاجأة في خطاب "الآسيوي" إلى طاقم تحكيم الهلال والسد بعد الأزمة الكبرى

مباراة أشعلت الجدل في الشارع الرياضي الآسيوي بالكامل..

لا تزال أصداء القمة الآسيوية الكبرى، التي جمعت بين ناديي الهلال السعودي والسد القطري، مساء أمس الثلاثاء، تخيم على الأجواء داخل الاتحاد القاري للعبة.

الهلال تعادل (1-1) مع مستضيفه السد، على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة القطرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وشهدت هذه القمة جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ حيث رفض الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، احتساب 3 ركلات جزاء - على الأقل - للزعيم الهلالي، وسط اتهامات خطيرة للاتحاد الآسيوي بـ"التآمر"؛ الأمر الذي دفع الأخير لإصدار بيان رسمي، أعلن فيه إجراء تقييم شامل لأداء الحكام، في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

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ومتابعة لهذا البيان.. كشف مصدر آسيوي في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء جديد من الاتحاد القاري للعبة، مع الطاقم التحكيمي الذي أدار قمة الهلال والسد، مساء أمس الثلاثاء.

المصدر أكد إرسال الاتحاد الآسيوي، استفسارات محددة إلى يونج هيوك وحكام تقنية الفيديو "فار"، الذين أداروا قمة الهلال والسد، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم "الميل"؛ بشأن بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وفجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أوضح أن "الآسيوي" تساءل في خطاباته الموجهة إلى الطاقم التحكيمي، عن مدى "جاهزيتهم الفعلية" لهذه المباراة؛ في إشارة إلى إمكانية تعرضهم لأي مؤثرات خارجية قد تكون شتتت تركيزهم.

ومن ناحيته.. اعتبر القانوني الرياضي يعقوب المطير، أن بيان الاتحاد الآسيوي للعبة، والإجراءات التي اتخذها بعد هذه القمة القارية الكبيرة؛ هو اعتراف رسمي بتعرض نادي الهلال إلى "ظلم تحكيمي" أمام السد.

المطير أعلن في تصريحات عبر شبكة قنوات "إس إس سي" الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيعلن على الأغلب، "إيقاف" الحكم كيم يونج هيوك ومساعديه في "فار"؛ وذلك عقب الانتهاء من تقييم الحالات التي تعرض فيها الهلال للظلم.

جدير بالذكر أن الهلال حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، بعد التعادل الإيجابي مع السد؛ إلا أنه فقد "الصدارة" لمصلحة العملاق السعودي الآخر الأهلي، متراجعًا إلى "المركز الثاني" برصيد 13 نقطة.