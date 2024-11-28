كريستيانو رونالدو ينافس ميسي وعودة صراع رودري وفينيسيوس .. القوائم النهائية لـ"الأفضل" من جلوب سوكر

يتم إعلان الفائزين في 27 ديسمبر 2024..

كشفت الصفحة الرسمية لجوائز "جلوب سوكر"، اليوم (الخميس)، الستار عن القوائم النهائية للمرشحين على جوائز الأفضل في العالم والشرق الأوسط خلال عام 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل تكريم الأفضل، في نسخته الخامسة عشرة، في 27 ديسمبر المُقبل، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، حيث يقدم عدة جائزة، وهي "أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب شاب، أفضل نادٍ، أفضل مدير فني، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل نادٍ في الشرق الأوسط".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، المرشحين لأبرز جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024؛ والذين جاءوا على النحو التالي..

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جائزة أفضل لاعب في العالم

وحجز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، مقعدًا في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2024، حيث يواجه كلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فضلًا عن رباعي ريال مدريد "الإنجليزي جود بيلينجهام، الإسباني داني كارفخال، الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس"، مع المعتزل الألماني توني كروس.

وتضم القائمة أيضًا الفرنسي أنطوان جريزمان، السويدي فيكتور جيوكيريس، النرويجي إرلينج هالاند، الإنجليزي هاري كين، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، النيجيري أديمولا لوكمان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الإنجليزي كول بالمر، الإسباني رودريجو، الإسباني لامين يامال.

وتشهد القائمة صراعًا جديدًا بين رودري وفينيسيوس، بعد منافسة الكرة الذهبية "بالون دور 2024"، حيث فاز نجم مانشستر سيتي بالجائزة، بفارق ضئيل عن نجم ريال مدريد.

جائزة أفضل نادٍ في العالم

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ في العالم، حضورًا عربيًا وحيدًا، وهو الأهلي المصري، والذي يواجه ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، أتلانتا الإيطالي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، باير ليفركوزن الألماني، بوتافوجو البرازيلي، إنتر الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أما عن جائزة أفضل نادٍ للسيدات، فقد ترشحت 4 أندية للقائمة النهائية، وهي برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، أولمبيك ليون الفرنسي.

جائزة أفضل مدرب في العالم

وتواجد 7 أسماء، في قائمة أفضل مدرب للرجال في العالم، وهم الثلاثي الإيطالي "كارلو أنشيلوتي، جيان بييرو جاسبريني، سيموني إنزاجي"، والرباعي الإسباني "تشابي ألونسو، ميكيل أرتيتا، لويس دي لافوينتي، بيب جوارديولا".

جائزة أفضل لاعب وسط في العالم

وتضم قائمة أفضل لاعب وسط، 11 لاعبًا، وهم الإيطالي نيكولو باريلا، الإنجليزي جود بيلينجهام، التركي هاكان تشالهان أوغلو، الألماني توني كروس، الإسباني داني أولمو، الإنجليزي كول بالمر، الإسباني رودريجو، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، البرتغالي فيتينيا، الألماني فلوريان فيرتس، السويسري جرانيت تشاكا.

جائزة أفضل مهاجم في العالم

وعن قائمة أفضل مهاجم، فهي تضم 8 لاعبين في المرحلة النهائية، وهم الأوكراني أرتيم دوفبيك، الإنجليزي فيل فودين، النرويجي إرلينج هالاند، الإنجليزي هاري كين، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الفرنسي كيليان مبابي، المصري محمد صلاح، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإسباني نيكو ويليامز، ومواطنه لامين يامال.

جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

وتشهد قائمة أفضل لاعب شاب، في مرحلتها الأخيرة، حضور 7 أسماء، وهم الثنائي الإسباني باو كوبارسي، لامين يامال، الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، التركي أردا جولر، الإنجليزي كوبي ماينو، البرازيلي سافينيو، التركي كينان يلدز.

جوائز الأفضل في الشرق الأوسط

وتضم قائمة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، تواجد 4 أسماء من دوري روشن، وهم ثنائي الهلال سالم الدوسري، الصربي سيرجي سافيتش، والجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، وقائد النصر كريستيانو رونالدو، فضلًا عن المغربي سفيان رحيمي، هداف العين الإماراتي.

أما عن قائمة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، فهي تضم 4 أندية، وهي الأهلي المصري، العين الإماراتي، والهلال السعودي، والنصر السعودي.

وخصصت "جلوب سوكر" رابطًا للمشجعين هو "http://vote.globesoccer.com"؛ من أجل التصويت لنجومهم المفضلين، الذين يستحقون التتويج بجوائزها المختلفة لعام 2024.