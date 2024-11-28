بطل كارثة الدوري التركي .. جدل بشأن حكم مباراة الهلال والشباب بدوري روشن!

جدل بشأن حكم مباراة الهلال والشباب المقبل

استقرت لجنة الحكام على الحكم الذي سيقود مباراة الشباب ضد الهلال، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعوي.

ويستضيف الشباب نظيره الهلال مساء يوم السبت، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة ديربي الرياض.

وكشف الإعلامي عبد الرحمن مشبب، عبر حسابه على منصة "إكس" عن اختيار الحكم التركي خليل أموت، من لقيادة مباراة ديربي الرياض بين الشباب والهلال.

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وعلق مشبب في تغريدته: "الحكم التركي خليل أوموت سيقود مواجهة الهلال والشباب السبت المقبل، ضمن دوري روشن، لقطة مثيرة على الحكم في إحدى مباريات الدوري التركي الموسم الماضي".

يُذكر أن أوموت كان قد تعرض للاعتداء من جانب رئيس نادي أنقرة، بعد أن قام بطرد أحد لاعبيه خلال مباراة بالدوري التركي، ليتم اعتقال رئيس النادي وتقديم استقالته من منصبه.