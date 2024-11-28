لا يعني إيقاف الحكم .. تفسير بيان الاتحاد الآسيوي يحبط جماهير الهلال بعد التعادل مع السد القطري

وسط اتهامات الهلاليين للاتحاد الآسيوي بـ"التآمر"

كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن توضيح بشأن بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي صدر عقب مباراة الهلال والسد القطري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، هجومًا كبيرًا ضد طاقم تحكيم المباراة، بقيادة الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، بداعي رفض احتساب 3 ركلات جزاء للأزرق أمام السد، في لقاء الجولة الخامسة، الذي أقيم على ملعب جاسم بن حمد.

ونشر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا، حول قراره بإجراء تقييم شامل لأداء الحكام في مباريات الجولة الخامسة، وعمل مراجعة تفصيلية لقرارات التحكيم، ومعالجة أي أخطاء محتملة أو نقاط مثيرة للقلق، بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات الخاصة، وسط غضب هلالي واتهامات جماهيرية للاتحاد القاري، بالتآمر ضد بطل دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الدويش، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن بيان الاتحاد الآسيوي يعلن عن تقييم شامال لأداء الحكام بدوري النخبة في منطقة الغرب، وفي حال رصد أخطاء سيطبق عليها معايير تقييم الأداء وتحسينه الموضوعة من قِبل لجنة الحكام بالاتحاد، ولم يعترف بأخطاء بعد، ولا يوجد تقييم خاص بمباراة واحدة، ولا إيقاف حكم".

وجاء ذلك ردًا على رسائل التوقعات بأن بيان الاتحاد الآسيوي يفيد بمعاقبة منتظرة للحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، بسبب ارتكابه أخطاء تحكيمية فادحة، أعادت للأذهان الهلالية، الحكم يويتشي نيشيمورا، الذي أدار نهائي دوري أبطال آسيا 2014، حيث خسر الهلال اللقب أمام ويسترن سيدني الأسترالي، بقرارات جدلية من الحكم الياباني.