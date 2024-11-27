لم يتحمل هجوم الجماهير .. تصرف مفاجئ من حكم لقاء الهلال والسد المثير للجدل!

تعرف على ما فعله الحكم الكوري الجنوبي

لم يتحمل الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك، هجوم جماهير الهلال خلال الساعات الماضية، بعد مباراة الزعيم السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وشهدت مباراة الهلال ضد السد قرارات تحكيمية جدلية من جانب الحكم الكوري، الأمر الذي جعله عرضة للانتقادات الكثيرة، في ظل مطالبة جماهير الزعيم باحتساب 3 ركلات جزاء للفريق.

وقامت الجماهير الهلالية بالهجوم على الحكم الكوري الجنوبي، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بسبب قراراته التحكيمية في المباراة.

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وعلى الفور قام كيم يونج هيوك بإغلاق حسابه على "إنستجرام"، بسبب كثرة الهجوم عليه من جانب جماهير الهلال خلال الساعات الماضية، عقب المباراة مباشرة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن خلال بيان رسمي، عن إجراء تقييمًا شاملًا للتحكيم، في مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وعلى رأسها مباراة السد ضد الهلال.